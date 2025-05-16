Красная дорожка, вспышки фотокамер – в федерации волейбола подвели итоги сезона в новом формате
В штаб-квартире НОК состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации волейбола. Главный вопрос на повестке – выборы председателя, а после впервые прошло и торжественное подведение итогов сезона, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями Юлия Силипицкая.
В 2021 году наши национальные команды крепко стояли на ногах и создавали достойную конкуренцию на международной арене. В европейском рейтинге мужчины занимали 18-е место, женщины – 16-е. В мире обе дружины располагались на 37-й строчке табеле о рангах и неизменно играли в финальных сериях планетарных форумов во всех возрастах. Успех был прерван запретом на участие в международных стартах, что стало стимулом для плотного сотрудничества со Всероссийской федерацией волейбола. Грандиозные проекты позволили сохранить костяк нашей национальной команды и вырастить достойную смену.
Неудивительно, что на отчетно-выборной конференции, единогласным решением, кандидатура Владимира Ващенко о продлении срока полномочий в должности председателя федерации была поддержана единогласным решением всех делегатов. В предстоящей работе приоритеты остаются те же – национальные команды и детско-юношеский спорт.
Владимир Ващенко, председатель Белорусской федерации волейбола:
Я уверен, смена достойная. И при допуске наших команд, что мы с нетерпением ждем и все игроки, мы будем играть на очень высоком уровне. В этом году смена получилась очень интересная, прибавились в высшей лиге и женские команды. Они показали себя на очень высоком уровне, сражаясь со всеми лидерами. Мужской чемпионат тоже показал себя, как минимум пять команд претендовали на первое место. Будем играть и радовать публику.
После официальной части вся волейбольная общественность страны подвела итоги сезона в новом формате. Красная дорожка, вспышки софитов и фотокамер. Претенденты на награды в 16 номинациях, а также многочисленные гости собрались вместе. Праздничная атмосфера, красивые наряды, улыбки и непередаваемые эмоции – все это мотивация для будущих побед, к которым уже приложено немало усилий.