Красная дорожка, вспышки фотокамер – в федерации волейбола подвели итоги сезона в новом формате

В штаб-квартире НОК состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации волейбола. Главный вопрос на повестке – выборы председателя, а после впервые прошло и торжественное подведение итогов сезона, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В 2021 году наши национальные команды крепко стояли на ногах и создавали достойную конкуренцию на международной арене. В европейском рейтинге мужчины занимали 18-е место, женщины – 16-е. В мире обе дружины располагались на 37-й строчке табеле о рангах и неизменно играли в финальных сериях планетарных форумов во всех возрастах. Успех был прерван запретом на участие в международных стартах, что стало стимулом для плотного сотрудничества со Всероссийской федерацией волейбола. Грандиозные проекты позволили сохранить костяк нашей национальной команды и вырастить достойную смену.

Неудивительно, что на отчетно-выборной конференции, единогласным решением, кандидатура Владимира Ващенко о продлении срока полномочий в должности председателя федерации была поддержана единогласным решением всех делегатов. В предстоящей работе приоритеты остаются те же – национальные команды и детско-юношеский спорт.