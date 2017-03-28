Прямой эфир

Всё о минских лифтах: «Большой город»

28 марта 2017 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказывают о  предприятии, которое делает нашу жизнь удобнее. Его специалисты обеспечивают в наших домах и офисах быстрое перемещение из пункта А в пункт Б. Или, точнее, с этажа на этаж. О системе функционирования и обслуживания лифтов рассказал заместитель главного инженера ОАО «Беллифт» Олег Дубовец.

Как часто проверяют исправность лифтов в Минске?

«35 000 – это самая маленькая смета». Как часто должны менять лифты

Что чаще всего воруют из минских лифтов?

Вандализм в лифте – жильцов могут обязать платить за восстановление

Как быстро должны достать из застрявшего лифта?

«Порой это происходит жестковато». Может ли лифт оборваться?

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина-воспитатель Григорий Полозов о своей работе
28 марта 2017 10:35

Мужчина-воспитатель Григорий Полозов о своей работе

Выставка «Белорусская строительная неделя» пройдёт в Минске с 28 по 31 марта
28 марта 2017 08:33

Выставка «Белорусская строительная неделя» пройдёт в Минске с 28 по 31 марта

В Национальной библиотеке началась республиканская олимпиада по географии
27 марта 2017 16:35

В Национальной библиотеке началась республиканская олимпиада по географии