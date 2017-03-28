Всё о минских лифтах: «Большой город»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказывают о предприятии, которое делает нашу жизнь удобнее. Его специалисты обеспечивают в наших домах и офисах быстрое перемещение из пункта А в пункт Б. Или, точнее, с этажа на этаж. О системе функционирования и обслуживания лифтов рассказал заместитель главного инженера ОАО «Беллифт» Олег Дубовец.

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