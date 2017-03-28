Что чаще всего воруют из минских лифтов?

Новости Беларуси. Какие детали пользуются спросом у похитителей, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Лифт в любом доме – красочный, во всех смыслах, показатель уровня культуры жильцов.

Олег Дубовец, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:

Да. С этим не поспоришь.

Олег Степанюк:

И тут возникает проблема вандализма. Часто ли Вам и Вашим специалистам приходится латать дыры после деятельности таких людей?

Олег Дубовец:

К сожалению, да, Вы правы. Вандализм, а также ещё больший бич: хищения оборудования лифтового – это проблема. Проблема, причём, достаточно существенная. Если говорить о цифрах – есть на лифте такое оборудование, как электромагнит тормоза.

Это составная часть лифта, которая содержит килограммы меди.

И это для нас – очень большая проблема, хищения этих катушек. Я имею в виду здесь нас – коммунальную сферу. Когда воруется эта катушка, лифт приходит в негодность. Помимо того, что уворована катушка, из-за того, что прерываются электрические схемы, порой выходит из строя другое оборудование, например, электродвигатели. Если говорить о цифрах, то за прошлый год по нашей зоне обслуживания (мы обслуживаем порядка 9 тысяч лифтов, из них тысяч 7 – пассажирских лифтов) – это 6 крупных районов Минска – было украдено 510 катушек. К сожалению, городу, бюджету приходится находить деньги, которые не были запланированы.