Прямой эфир

Вандализм в лифте – жильцов могут обязать платить за восстановление

28 марта 2017 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За чей счёт ликвидируют последствия деятельности хулиганов в кабинах лифтов, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дубовец, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:
Новые виды лифтов предусматривают кнопки несгораемые, антивандальные. Чего греха таить – достаточно часто мы видим эти выжженные кнопки, плафоны обожжённые, ободранные панели на лифтах. Больно на это смотреть, когда вкладываешь какие-то силы, душу в то, чтобы наладить работу оборудования.

В последнее время был принят ряд нормативных документов, которые предусматривают ответственность жильцов подъезда.

То есть, сейчас владелец оборудования, которым является ЖЭС, ЖЭУ, ЖКХ вправе уведомить жильцов о том, что необходимо провести какой-то ремонт, в том числе, оборудования, которое было вандально повреждено. И, если, соответственно, в течение какого-то периода времени не принято решение силами жильцов это дело восстановить, коммунальные службы имеют сейчас возможность выставлять стоимость работ по восстановлению уже для жильцов.

Олег Степанюк, СТВ:
В счёт коммунальных услуг?

Олег Дубовец:
Да. Я считаю, что это – правильно.

Всё о минских лифтах: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

Другие новости рубрики

Все новости
Как быстро должны достать из застрявшего лифта?
28 марта 2017 12:23

Как быстро должны достать из застрявшего лифта?

«Порой это происходит жестковато». Может ли лифт оборваться?
28 марта 2017 12:23

«Порой это происходит жестковато». Может ли лифт оборваться?

Всё о минских лифтах: «Большой город»
28 марта 2017 12:22

Всё о минских лифтах: «Большой город»