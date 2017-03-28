«Порой это происходит жестковато». Может ли лифт оборваться?

Новости Беларуси. Сколько систем защиты в современных лифтах, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Насколько лифты защищены от обрыва, падения в шахту, чтобы открылась дверь в никуда? Чем оборудованы сегодня лифты?

Олег Дубовец, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:

Система безопасности – она-то одна. Она включает в себя много устройств. Начнём с обрыва. Система безопасности лифта предусматривает, что даже, если все канаты, на которых крепится кабина лифта, оборвутся – всё равно, лифт не упадёт.

Для этого предусмотрена система ловителей – система, которая достаточно жёстко остановит лифт.

Причём, это произойдёт даже в том случае, если, хотя бы, натяжение этих канатов ослабнет. Не говоря уже о том, что они оборвутся все. Канат – это минимум 10-миллиметровый стальной трос, который состоит из проволочек, каждая из которых достаточно высокие нагрузки выдерживает. То есть, фактически и один трос удержит и кабину, и противовес. А их там, минимум, три. На новых лифтах – 6 и так далее. Также предусмотрена система ограничения скорости. То есть, в любом случае, если лифт свою номинальную скорость превысит (либо при движении вниз, либо, что реже – вверх) на 15% от того, что предусмотрено – опять же, срабатывает система ловителей, лифт останавливается. Порой это происходит неприятно, жестковато и иногда у человека, который в этом замкнутом пространстве находится, может сложиться впечатление, что он падает. Действительно, этот момент – неприятный, чего тут говорить.

Но, на самом деле, как такового, падения не происходит.

Достаточно быстро срабатывает эта система. Что касается открытия дверей без нахождения лифта – здесь работают уже другие системы безопасности. Они связаны, как с замками, которые установлены на дверях кабин и шахт, так и с электронным оборудованием, которое с конечными выключателями. В случае их несрабатывания дверь не откроется. Я думаю, что современные модели лифтов, да и те, которые выпущены ранее – они обеспечивают, при соблюдении правил пользования, достаточную безопасность для потребителя. То есть, если не пытаться, всё-таки, делать каких-то самостоятельных движений в случае застревания, если не пытаться останавливать закрывающиеся кабины лифта, всовывая туда какие-то части тела, если не заходить в кабину, держа на поводке животное (бывали случаи, когда поводок становился причиной получения травм, когда он намотан на руку), то лифт достаточно безопасен.