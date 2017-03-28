«35 000 – это самая маленькая смета». Как часто должны менять лифты

Это – вместе со стоимостью лифта, и на работы по его замене, проект и так далее.

Олег Дубовец, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»: Помимо желания, всё-таки, достаточно большой имеет вес такое значение, как финансирование замены лифтов. Потому что, даже, беря минимальные цифры, стоит говорить о 350 миллионах (в старых денежных единицах) – это самая маленькая смета на замену лифта.

Новости Беларуси. Через какой срок обязаны заменить кабину и оборудование, и сколько это стоит, рассказали в программе «Большой город» .

Олег Степанюк, СТВ: А вот эта финансовая нагрузка ложится на бюджет? На жильцов, в «жировки» не разбрасывается эта сумма? Олег Дубовец: Да. Сейчас это ложится на бюджет. В каждом районе Минска есть программа, которая предусматривает замену лифтов, которые отработали назначенный срок службы. В эту программу, в первую очередь, включаются лифты, как по году выпуска, так по своему техническому состоянию. То есть, комиссия, в том числе, диагносты дают своё заключение о том, что в этом доме, например, лифт, всё-таки, хотя, он и помоложе, например, чем в соседнем доме, но его техническое состояние требует немедленной замены – тогда это включается в первую очередь.

Конечно, не стоит говорить о том, что все лифты, которые старше 25 лет, меняются в необходимом количестве.

Здесь зависит, опять же, от финансирования, от каких-то других факторов, которые связаны с финансами. Но, в принципе, работа в Минске по замене лифтов ведётся планомерно. Может быть, не такими темпами, как хотелось. Но, в то же время, всё-таки, надо соотносить возможности и то, что у нас на данный момент есть.

Олег Степанюк:

Замена лифта – это всегда неудобство для жителей. Есть какие-то нормативы, в какой срок должны рабочие и специалисты уложиться, чтобы поменять лифт?

Олег Дубовец:

Сейчас у нас на рынке замены лифтов такая конкуренция сложилась, что любая организация для того, чтобы получить заказ на замену лифтов, старается максимально снизить сроки его замены.

Примерный срок замены лифта в старом доме – где-то 3-4 недели.

Потом происходят там ещё какие-то организационные мероприятия, связанные со сдачей уже заменённого оборудования в эксплуатацию, но сама замена – вот где-то, усреднённо, происходит в эти сроки. Есть разные исключения из правил, но среднее число – это 30-35 дней.