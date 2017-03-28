Мужчина-воспитатель Григорий Полозов о своей работе

Кто в саду детей встречает: учит их и развлекает, в тихий час уложит спать как заботливая мать? Кто так мил и деликатен? Дядя Гриша, воспитатель!

Да, такое бывает не только в кино. В ясли-саду «Золотой ключик» в городе Заславле вот уже 8 лет работает свой «усатый» нянь. Григорий Александрович Полозов.

В этой группе, на удивление, с утра никто не плачет, цепляясь за подол маминой юбки. К каждому маленькому сердечку он искусно подобрал свой персональный ключик. Ребятишки с радостью бегут к воспитателю, чтобы похвастать новой машинкой или гламурным платьем куклы. Григорий Александрович отлично разбирается во всём: и в моделях автомобилей, и в высокой моде. Воспитатель считает, что у него самая, что ни есть, мужская работа. А любовь к детям, доброта, забота и организаторские способности присущи как женщинам, так и «крепким орешкам» – мужчинам.

Каждый день малыши вместе с дядей Гришей совершают кругосветные путешествия, изучают правила дорожного движения и что-то мастерят. Мужчине-воспитателю приходится применять на себя различные роли: водителя, инспектора ГАИ и даже парикмахера.

Григорий – мастер на все руки и «на одной волне» со своими подопечными. А ведь грамотно выстроить общение. Найти точки соприкосновения, общие интересы с ребёнком – это настоящее искусство, которым профессионально владеет наш герой.

И пусть мужчина-воспитатель для нашей страны – исключение, нежели правило, – мы уверены, что в основе этой профессии лежит любовь. А любовь, как известно, – не имеет ни границ, ни возраста, ни пола.