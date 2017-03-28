Как часто проверяют исправность лифтов в Минске?

Новости Беларуси. Сколько раз лифты проходят диагностику и какую, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дубовец, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:

Любой лифт, любое транспортное вертикальное средство раз в год проходит такую процедуру, как техническое освидетельствование. В эту процедуру входят проверка работоспособности всех систем безопасности лифта, проверка технического состояния составных частей лифта и так далее. Лифты, которые прошли эту проверку, получают разрешение на эксплуатацию в течение последующего года.

Любой лифт раз в год проходит это техническое освидетельствование.

Что касается лифтов, которые выработали свой установленный заводом срок службы – 25 лет – здесь немного сложнее и более жёстче требования, предъявляемые при проверке к ним. Здесь уже проводится такая процедура, которая называется «техническое диагностирование лифта». Оно более углублённо, включает в себя ряд мероприятий, которые позволяют определить, действительно ли этот лифт можно эксплуатировать какое-то время после того, как прошло 25 лет. У нас есть в городе лифты, которые внешний вид после 30-40 лет эксплуатации имеют намного приятнее, чем лифты, которые отработали 2 года, например, в некоторых новостройках.