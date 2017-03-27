Прямой эфир

В Национальной библиотеке началась республиканская олимпиада по географии

27 марта 2017 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшие из лучших. В Минске сегодня началась Республиканская Олимпиада по географии.

Её торжественное открытие прошло в Национальной библиотеке.

Заключительный этап турнира собрал 106 школьников со всей страны. Это ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Уже завтра их ожидает теоретическая часть состязаний. Она включает письменные задачи по предмету. А также мультимедийный тест.  На кону – диплом, а для 11-классников – автоматические 100 баллов по централизованному тестированию. Оценят участников ведущие ученые-географы Беларуси.

Ульяна Грибцова, участник заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету «География»:
Подготовка это всегда очень сложное дело. Очень много усилий уходит на это.

В школе мне дали освобождение от уроков.

Я ходила только на те уроки, на которые считала нужным ходить. Мне очень помогали мои учителя и моя школа. Я готова на все 100 процентов.

В Национальной библиотеке началась республиканская олимпиада по географии-1

Пётр Лопух, председатель жюри заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету «География», профессор, доктор географических наук:
Это наше золотое звено будущих ученых. И все зависит от того насколько преподаватели в вузе привлекут их к научно-исследовательской работе и будут развивать те способности,

которые они получили в процессе многоэтапного отбора в рамках заключительного этапа республиканской олимпиады по географии.

Школьников ожидает и практический тур. Кстати, география – единственный предмет, олимпиада по которому его предусматривает.

Учащиеся проведут исследования на местности.

Ребята выступят в роли геологов, инженеров-землеустроителей, гидрологов и почвоведов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания
27 марта 2017 16:33

Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания

Под темой «Сберегай!» на неделе финансовой грамотности в Минске учат детей и молодежь распоряжаться деньгами
27 марта 2017 13:14

Под темой «Сберегай!» на неделе финансовой грамотности в Минске учат детей и молодежь распоряжаться деньгами

Удар в биржевой колокол оповестил о начале Международной недели финансовой грамотности в Беларуси
27 марта 2017 10:47

Удар в биржевой колокол оповестил о начале Международной недели финансовой грамотности в Беларуси