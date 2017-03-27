В Национальной библиотеке началась республиканская олимпиада по географии

Новости Беларуси. Лучшие из лучших. В Минске сегодня началась Республиканская Олимпиада по географии.

Её торжественное открытие прошло в Национальной библиотеке.

Заключительный этап турнира собрал 106 школьников со всей страны. Это ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Уже завтра их ожидает теоретическая часть состязаний. Она включает письменные задачи по предмету. А также мультимедийный тест. На кону – диплом, а для 11-классников – автоматические 100 баллов по централизованному тестированию. Оценят участников ведущие ученые-географы Беларуси.

Ульяна Грибцова, участник заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету «География»:

Подготовка это всегда очень сложное дело. Очень много усилий уходит на это.

В школе мне дали освобождение от уроков.

Я ходила только на те уроки, на которые считала нужным ходить. Мне очень помогали мои учителя и моя школа. Я готова на все 100 процентов.