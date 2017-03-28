Как быстро должны достать из застрявшего лифта?

Новости Беларуси. Какое нормативное время отведено техникам на спасение людей из остановившейся кабины, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дубовец, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:

Диспетчеры круглосуточно работают, получив сигнал, сообщают об этом сигнале соответствующей службе.

Если это в дневное время происходит, то работают механики, где-то до 10 часов вечера.

После 10 вечера уже вступает в свои права аварийная наша служба, которая имеет в своём составе экипажи на легковых автомобилях. Они, в случае застревания, обязаны быстро освобождать пассажиров. Если говорить о нормативах, то в последнее время руководством нашего предприятия поставлена задача, чтобы, несмотря на любую отдалённость в Минске, время прибытия экипажа и самого освобождения не превышало 30 минут. То есть, мы стараемся и у нас, в общем-то, получается выдерживать этот норматив. Естественно, бывают проколы с нашей стороны, в силу каких-то обстоятельств. Но они – единичны. И каждый такой прокол – если время освобождения, всё-таки, превышает 30 минут, то виновные в этом люди несут, как финансовую, так и какую-то дисциплинарную ответственность. Но, как говорится, время, техника, технологии не стоят на месте и сейчас, если говорить о том месте, куда поступают сигналы, то мы пришли к тому, что организовали на базе своего предприятия центральный диспетчерский пульт. Мы перевели уже туда порядка 3 тысяч лифтов со всего Минска, независимо от удалённости, посредством применения технологий и оборудования, которое, опять же, разработано у нас на предприятии.

Это оборудование позволяет удалённо контролировать работу лифта, осуществлять диспетчерскую связь, отслеживать параметры работы лифта.

Можно, фактически находясь здесь, у нас, на Велосипедном переулке, 5, отслеживать работу в микрорайонах Каменная Горка или Лебяжий, которые достаточно удалены. Что это дало? Это нам, в первую очередь, более тщательно смотреть за безопасной эксплуатацией лифта. Во-вторых, позволило сократить затраты на содержание штата диспетчеров, аренды помещений и так далее. И, в конечном итоге, уже в этом году мы смогли для конечных потребителей (то есть, мы заключаем договора с жилищно-коммунальными хозяйствами районов Минска) применить снижение стоимости диспетчерского обслуживания. То есть, работа фактически видна. Поэтому здесь вот этот человек, который принимает сигнал – он у нас обучен, проходит специальное обучение. У него на нашем центральном диспетчерском пульте стоит записывающее устройство, которое любой разговор с кабиной лифта, либо звонок, который проходит по городскому телефону, записывает. Для того, чтобы, если какая-то конфликтная ситуация, мы могли бы объективно её разрешить.