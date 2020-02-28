Не подошли к пострадавшему без сознания. В Минске проверили навык водителей оказывать медицинскую помощь при ДТП

Новости Беларуси. Минских водителей 28 февраля проверили на умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минских водителей 28 февраля проверили на умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специальный у нас используется грим – сгусток крови. Ну, это максимально правдоподобно выглядит.
Предупреждаем сразу: ни один волонтер в ходе акции не пострадал. Их задача была лишь сымитировать пострадавших. У одного – ампутация пальца, у второго – осколок стекла, третий и вовсе без дыхания. Сотрудник ГАИ останавливал случайных водителей и предлагал проверить свои медицинские навыки. Каждому неравнодушному вручали памятку об оказании экстренной помощи и фликер.
Оксана Дуденас, тренер по оказанию первой помощи Белорусского Красного креста:
К огромному сожалению, все водители, которые приняли участие в этой акции, действовали очень стереотипно. То есть подходили, оказывали помощь тем пострадавшим, которые привлекали к себе внимание, то есть кричали. И, к сожалению, не подошли к нашему пострадавшему, который по легенде находился без сознания и без дыхания.