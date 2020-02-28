Не подошли к пострадавшему без сознания. В Минске проверили навык водителей оказывать медицинскую помощь при ДТП

Новости Беларуси. Минских водителей 28 февраля проверили на умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специальный у нас используется грим – сгусток крови. Ну, это максимально правдоподобно выглядит.

Предупреждаем сразу: ни один волонтер в ходе акции не пострадал. Их задача была лишь сымитировать пострадавших. У одного – ампутация пальца, у второго – осколок стекла, третий и вовсе без дыхания. Сотрудник ГАИ останавливал случайных водителей и предлагал проверить свои медицинские навыки. Каждому неравнодушному вручали памятку об оказании экстренной помощи и фликер.