В «Чижовка-Арене» прошла эвакуация около 2 000 школьников

Новости Беларуси. Примерно 2 000 школьников Заводского района 28 февраля собрала «Чижовка-Арена», чтобы преподать им один из главных уроков – урок безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таково финальное мероприятие в рамках Единого дня безопасности. И пусть подростками оно пока воспринимается больше как развлечение, опыт показывает: одно практическое занятие заменяет десяток теоретических.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Отработка таких масштабных эвакуаций позволяет не только посмотреть, как будет реагировать сам объект для того, чтобы организовать правильно эту эвакуацию, но и, безусловно, позволит детям, в свою очередь, сориентироваться.

Эвакуация нескольких тысяч человек прошла буквально за считанные минуты. На улице интерактивное обучение продолжилось. Как пользоваться огнетушителем? Что делать, если разбился градусник? И что чувствует человек в перевернутой машине?