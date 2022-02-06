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«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?

06 февраля 2022 17:53
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Новости Беларуси. РНПЦ имени Александрова является центром лечения онкологических процессов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.    

«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?-1

Современное оборудование и квалифицированные специалисты – за этим приезжают в том числе пациенты стран СНГ, а также дальнего зарубежья. Только за 2021 год, оказывая помощь иностранным пациентам, центр заработал более 2 миллионов долларов, предлагая, что называется, штучный товар.  

«Бояться здесь нечего, работа сложная, но поправимая». Как лечат больных раком в  РНПЦ имени Александрова? – читайте здесь.  

«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?-4

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:  
У нас достаточное количество операций, например, так называемых симультанных, когда мы их выполняем совместно с нашими коллегами. Например, с кардиологами у нас очень тесные связи. Когда мы видим проблемы связанные – онкологический процесс, вовлекающий крупные сосуды, сердце, мы тогда оперируем двумя бригадами на базе, допустим, кардиоцентра, поскольку там есть возможность подключения аппарата искусственного кровообращения. Это сложнейшие операции на головном мозге, с привлечением сотрудников центра неврологии, когда опухоль затрагивает какие-то жизненно важные нейронные пути, и мы должны вместе определить, вместе с нашими коллегами, как сделать так, чтобы после удаления опухоли человек не стал инвалидом.  

«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?-7

Сегодня в онкоцентре есть оптическое оборудование высокого класса, которое позволяет проводить операции на основании черепа. Ранее опухоли такой локализации по большей части считались неоперабельными.  

«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?-10

Жанна Колядич, заведующая лабораторией онкопатологии головы и шеи с группой центральной нервной системы:   
Раньше для того, чтобы, скажем так, сформировать хирургический коридор, к зоне, в которой мы оперируем, требовались большие наружные калечащие разрезы. То есть лицо требовалось рассекать для того, чтобы увидеть ту зону, где мы будем оперировать. В настоящий момент это легко можно увидеть с помощью оптики. Хорошо видно с большим увеличением. Поэтому мы стали широко удалять опухоли такой категории.  

«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?-13

Полина Королева, корреспондент:  
В операции главные роли распределены не только между врачом и пациентом. Важна также работа анестезиолога, ассистента, сама операционная, освещение в ней. Например, при работе с оптикой свет должен быть приглушенным, чтобы четко видеть изображение на мониторе.  

Кроме того, в онкоцентре внедрили новую технологию 3D-моделирования. С ее помощью можно спланировать операцию заранее. Например, еще до разреза подобрать наилучший путь к опухоли. 3D-моделирование уже применяют. Особенно полезной технология оказалась при операции на легком.  

«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?-16

Сергей Поляков:  
Все возможное, что существует в современной онкологии, собрано в нашем центре. Это передовые технологии и в лечении, и в исследовательской деятельности. Все работает, все налажено, все развивается ежегодно. Мы ни на шаг не останавливаемся.  

Причин развития злокачественных опухолей много: факторы внешней среды, наследственность, высокая вероятность вирусной и паразитной инфекции, запущенность в лечении хронических заболеваний. Врачи-онкологи противостоят всему этому. В РНПЦ имени Александрова работают 2 000 специалистов. Универсальную таблетку от рака они не придумали, но ежедневно делают все, чтобы облегчить и продлить жизнь тем, кто отчаялся, узнав диагноз. Врачи борются с такими злокачественными опухолями, при которых раньше пациент жил максимум год, а сегодня – семь лет. Своим трудом они показывают, что рак не приговор.  

«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?-19

В начале 2022 года во Дворце Независимости специалистам-онкологам Президент вручал госнаграды. Чтобы они давали надежду отчаявшимся и дальше следовали девизу: жизнь стоит того, чтобы жить. 

# Онкология # общество # Полина Королева # Сергей Поляков # Жанна Колядич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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