«Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией?

Новости Беларуси. РНПЦ имени Александрова является центром лечения онкологических процессов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Современное оборудование и квалифицированные специалисты – за этим приезжают в том числе пациенты стран СНГ, а также дальнего зарубежья. Только за 2021 год, оказывая помощь иностранным пациентам, центр заработал более 2 миллионов долларов, предлагая, что называется, штучный товар. «Бояться здесь нечего, работа сложная, но поправимая». Как лечат больных раком в РНПЦ имени Александрова? – читайте здесь.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

У нас достаточное количество операций, например, так называемых симультанных, когда мы их выполняем совместно с нашими коллегами. Например, с кардиологами у нас очень тесные связи. Когда мы видим проблемы связанные – онкологический процесс, вовлекающий крупные сосуды, сердце, мы тогда оперируем двумя бригадами на базе, допустим, кардиоцентра, поскольку там есть возможность подключения аппарата искусственного кровообращения. Это сложнейшие операции на головном мозге, с привлечением сотрудников центра неврологии, когда опухоль затрагивает какие-то жизненно важные нейронные пути, и мы должны вместе определить, вместе с нашими коллегами, как сделать так, чтобы после удаления опухоли человек не стал инвалидом.

Сегодня в онкоцентре есть оптическое оборудование высокого класса, которое позволяет проводить операции на основании черепа. Ранее опухоли такой локализации по большей части считались неоперабельными.

Жанна Колядич, заведующая лабораторией онкопатологии головы и шеи с группой центральной нервной системы:

Раньше для того, чтобы, скажем так, сформировать хирургический коридор, к зоне, в которой мы оперируем, требовались большие наружные калечащие разрезы. То есть лицо требовалось рассекать для того, чтобы увидеть ту зону, где мы будем оперировать. В настоящий момент это легко можно увидеть с помощью оптики. Хорошо видно с большим увеличением. Поэтому мы стали широко удалять опухоли такой категории.

Полина Королева, корреспондент:

В операции главные роли распределены не только между врачом и пациентом. Важна также работа анестезиолога, ассистента, сама операционная, освещение в ней. Например, при работе с оптикой свет должен быть приглушенным, чтобы четко видеть изображение на мониторе. Кроме того, в онкоцентре внедрили новую технологию 3D-моделирования. С ее помощью можно спланировать операцию заранее. Например, еще до разреза подобрать наилучший путь к опухоли. 3D-моделирование уже применяют. Особенно полезной технология оказалась при операции на легком.

Сергей Поляков:

Все возможное, что существует в современной онкологии, собрано в нашем центре. Это передовые технологии и в лечении, и в исследовательской деятельности. Все работает, все налажено, все развивается ежегодно. Мы ни на шаг не останавливаемся. Причин развития злокачественных опухолей много: факторы внешней среды, наследственность, высокая вероятность вирусной и паразитной инфекции, запущенность в лечении хронических заболеваний. Врачи-онкологи противостоят всему этому. В РНПЦ имени Александрова работают 2 000 специалистов. Универсальную таблетку от рака они не придумали, но ежедневно делают все, чтобы облегчить и продлить жизнь тем, кто отчаялся, узнав диагноз. Врачи борются с такими злокачественными опухолями, при которых раньше пациент жил максимум год, а сегодня – семь лет. Своим трудом они показывают, что рак не приговор.