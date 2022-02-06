«Бояться здесь нечего, работа сложная, но поправимая». Как лечат больных раком в РНПЦ имени Александрова?

Новости Беларуси. Ежегодно от онкологии в Европе умирает почти 2 миллиона человек. Злокачественные опухоли развиваются у каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси за 20 лет количество онкобольных увеличилось вдвое – до 300 тысяч человек. Тем не менее в последние годы в связи с пандемией врачи отмечают снижение выявляемости заболеваний. Люди меньше ходят к докторам, но востребованность онкологической помощи остается высокой. РНПЦ имени Александрова является центром лечения онкологических процессов. О технологии 3D-моделирования, операциях на основании черепа и о жизни с диагнозом «рак» – материал Полины Королевы.

Сегодня больше 320 тысяч белорусов борются с онкологическими заболеваниями. Только за последние 20 лет количество таких пациентов выросло вдвое. Цифры даже самых далеких от медицины людей впечатляют. Однако специалисты такой статистике дают свое объяснение: современные методы диагностики позволяют выявлять заболевания на самых ранних стадиях, в то время как продолжительность жизни онкобольных только увеличивается. Больше половины всех пациентов наблюдаются у медиков пять и более лет. Эти показатели делают нашу страну одним из лидеров по лечению рака.

Сегодня онкология – это хирургия, лучевое лечение и химиотерапия. РНПЦ имени Александрова реализует все три направления для помощи пациентам. В год в центре выполняют до 17 тысяч операций, это примерно 60 хирургических вмешательств в день. Но основная задача центра – выявить болезнь на самом ее старте, до того, как злокачественный процесс станет необратим. Так, например, работает кабинет генетики. Врач подбирает возможные генетические анализы, которые способствуют раннему выявлению онкологических процессов. «Всё налажено, всё развивается ежегодно». Какие передовые технологии используют белорусские медики в борьбе с онкологией? Читайте здесь.

Практика белорусских специалистов несколько отличается от той, что у западных коллег. Если пациент попал к хирургу, это не значит, что он обязательно ляжет под нож. Для каждого здесь подбирают персональную тактику лечения. Развивается и дендритная терапия, когда здоровые клетки носителя «обучают» бороться с раковым клетками в организме.

Петр Архипенко узнал о страшном диагнозе незадолго до новогодней недели в 2017 году. Как обычно, проходил обследование. Но неожиданно подтвердился диагноз: рак сигмовидной кишки второй степени. После операции мужчина ежегодно проходит обследование. Тем, кто оказался в такой же ситуации, советует одно: не бояться и жить.