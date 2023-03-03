Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?

Анджелина Джоли – кумир миллионов и образец для подражания. Однажды ее вес достиг критического значения в 37 килограммов. Актрисе понадобилось пять лет, чтобы восстановиться. Но, к сожалению, с коварной анорексией справляются не все. И важно вовремя обнаружить проблему. А само лечение – это комплексный процесс, требующий немало сил и времени, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Олег Скугаревский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии БГМУ:

В мире принято считаться с исследованием, которое говорит о том, что при наблюдении за девушками, страдавшими нервной анорексией в течение 21 года, критериев полного выздоровления достигло через 21 год от момента постановки диагноза только половина из них. У 30-ти проблема стала хронической, а 20, к сожалению, ушли из этого мира. Для того чтобы попасть в 50 % через 21 год, нужно начать лечение не позже, чем через 3 года от момента начала проблемы. Модель Твигги стала триггером. Как в мире зарождалась болезнь анорексия – подробности здесь. Несмотря на то что нервная анорексия является психологическим заболеванием, она, в отличие от депрессии или приступов паники, лечится крайне тяжело. Универсального лекарства не существует, а подходы индивидуальны. Уже много лет в отделении расстройств пищевого поведения РНПЦ психического здоровья нет пустых мест.

Светлана Мельгуй, заведующая психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Оказание стационарной помощи в Беларуси начиналось с 10 коек на базе общепсихиатрического отделения, в течение последнего года в условиях центра произошла реструктуризация, количество коек возросло. Мы можем предоставить стационарные условия для большего количества пациенток. Результаты исследований показывают, что девушки с нарушениями пищевого поведения переоценивают размеры своего тела. Они ощущают себя более крупными, чем есть на самом деле, и видят себя такими же, какими были до анорексии. Ученые считают, что это связано с нарушениями центральной нервной системы. Олег Скугаревский:

Нарушение пищевого поведения, в том числе анорексия, это расстройство, которое нуждается в лечении. Определенно. Не стоит ждать, что человек его перерастет, что это глупость, что это неправильный возраст, что это тяжелый период полового созревания, нет, это угрожающее жизни расстройство.

Реальная цифра заболеваемости расстройствами пищевого поведения выше не только потому, что пациенты маскируют свое состояние, но и в связи с тем, что они зачастую попадают в стационары соматического профиля с соответствующими жалобами. А вот психическое состояние пациента остается для лечащего врача неизвестным. Светлана Мельгуй:

Присутствие специалистов разного профиля уместно и должно быть не только в запущенных случаях, но и в каждом конкретном случае. Потому что нервная анорексия затрагивает по большому счету все органы и системы человека. И ЖКТ, ССС, репродуктивную, иммунную. Соответственно, какая система затронута, такой специалист и участвует в лечении. Но основная нагрузка все-таки падает на психиатров, психотерапевтов и психологов. Одна из главных сложностей в лечении пациентов с анорексией – отсутствие у них желания что-либо менять. Иногда человек не соглашается на помощь врача, даже когда становится очевидным, что ситуация критическая.

Олег Скугаревский:

Изменить ситуацию с весом пациента технически не очень сложно. Но глобальная идея лечения человека с нарушением пищевого поведения не в весе состоит. Если не полечить всего остального, то будучи измененным, приращенным за время лечения, вес можно изменить мгновенно, начав, вернувшись к тем способам, которые использовал подросток, например, в своей жизни. Все мысли больного поглощены едой. Чтобы меньше есть, он начинает пить кофе, принимать психостимуляторы и препараты, снижающие аппетит, использует различные методы избавления от ненавистной еды: выбрасывает продукты, избавляется от съеденного с помощью рвоты, принимает слабительные и мочегонные препараты. Олег Скугаревский:

Прячутся у себя в комнате якобы для того, чтобы спокойно поесть в одиночку, часто это заканчивается тем, что еда оказывается в мусорном пакете, вынесенная на следующий день, когда ребенок идет в школу.

Наталья Евтихова, психолог:

Я съела сегодня дольку яблока, все, у меня трагедия, я поправилась, я выпила 50 грамм воды или 100, и они постоянно находятся в трагедии, депрессии, самобичевании.

Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания Национальной школы красоты:

Говоря про мочегонное, это вообще бред и глупость. Вода у нас из организма выводится вполне себе хорошо. И это разовый эффект, то есть на 3 минуты, до того момента, пока вы не выпьете лишний стакан воды. Особое внимание уделяется и физической активности. Больные постоянно стремятся к движению. Но это нередко приводит к травмам. А для уменьшения размеров талии и снижения скорости всасывания пищи уверенные в своей полноте девушки утягивают ее с помощью бандажа. Олег Скугаревский:

Чрезмерная двигательная активность ребенка, когда после каждого приема пищи ребенок уходит в свою комнату и, например, прыгает, приседает или качает пресс. Или застают они его за этим процессом среди ночи, например. И в этих ситуациях должен быть повод родным включиться, поскольку за этим может стоять большая проблема.

Если тревожные признаки замечены на ранних этапах заболевания, психолог еще в силах помочь. Но обычно к врачу обращаются тогда, когда заболевание уже прогрессирует. При лечении используют когнитивно-поведенческую психотерапию, которая направлена на коррекцию неправильного представления пациента о собственном теле, весе и фигуре. При удачной терапии пациенту становится понятно: ему незачем худеть. Олег Скугаревский:

И это не должна быть эндокринология, это не должна быть гастроэнтерология. Это должна быть организация, где работают специалисты в области охраны психического здоровья, потому что это поведенческое расстройство и расстройство психики. Светлана Мельгуй:

Конечно же, в неравной анорексии такая основная идея – это ограничения. И эти ограничения продолжаются и на этапе стационарной помощи. Только мы стараемся ограничить от того, что может нанести вред или помешать лечению. У пациентов ограничено количество свиданий с родными и число исходящих телефонных звонков. Но в рамках поведенческой терапии девушки могут зарабатывать для себя бонусы за хорошее поведение.

Светлана Мельгуй:

Зарабатывают, конечно же, через еду, то есть употребляя и сохраняя то количество пищи, которое предлагают наше меню и лечебное мероприятие, они зарабатывают бонусы. Если не нарушают режим, то этими бонусами они могут рассчитываться – покупать себе свидания с родителями. Они могут себе покупать возможность дополнительных телефонных разговоров. Существенной составляющей является семейная психотерапия, особенно при лечении анорексии у подростков. Ведь крайне важно объяснить родителям, как им вести себя с ребенком в процессе реабилитации. Олег Скугаревский:

Принимая во внимание, что внутрисемейные отношения являются часто причиной, триггером того, чтобы расстройство возникло, лечить больного с нервной анорексией, не затрагивая членов семьи, нелепо.

У пациентов нет особого питания – в основе этой болезни лежит не еда. В основном они придерживаются стандартного больничного рациона. В более тяжелых случаях, чтобы облегчить всасывание и переваривание пищи, назначается смесь для энтерального питания. Светлана Мельгуй:

Стационарное лечение – это не санаторное лечение, это не курорт и не гостиница. Это такой трудный шаг и тяжелый этап, но очень полезный. Это не быстро. Если вот так просто сказать, то надо рассчитывать на 1,5-2 месяца. Но в ряде случаев и этого бывает недостаточно. Поэтому мне не хочется своими словами никого пугать, но это реальность.