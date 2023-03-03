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Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?

03 марта 2023 18:11
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Анджелина Джоли – кумир миллионов и образец для подражания. Однажды ее вес достиг критического значения в 37 килограммов. Актрисе понадобилось пять лет, чтобы восстановиться. Но, к сожалению, с коварной анорексией справляются не все. И важно вовремя обнаружить проблему. А само лечение – это комплексный процесс, требующий немало сил и времени, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-1

Олег Скугаревский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии БГМУ:
В мире принято считаться с исследованием, которое говорит о том, что при наблюдении за девушками, страдавшими нервной анорексией в течение 21 года, критериев полного выздоровления достигло через 21 год от момента постановки диагноза только половина из них. У 30-ти проблема стала хронической, а 20, к сожалению, ушли из этого мира. Для того чтобы попасть в 50 % через 21 год, нужно начать лечение не позже, чем через 3 года от момента начала проблемы.

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Несмотря на то что нервная анорексия является психологическим заболеванием, она, в отличие от депрессии или приступов паники, лечится крайне тяжело. Универсального лекарства не существует, а подходы индивидуальны. Уже много лет в отделении расстройств пищевого поведения РНПЦ психического здоровья нет пустых мест.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-4

Светлана Мельгуй, заведующая психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:
Оказание стационарной помощи в Беларуси начиналось с 10 коек на базе общепсихиатрического отделения, в течение последнего года в условиях центра произошла реструктуризация, количество коек возросло. Мы можем предоставить стационарные условия для большего количества пациенток.

Результаты исследований показывают, что девушки с нарушениями пищевого поведения переоценивают размеры своего тела. Они ощущают себя более крупными, чем есть на самом деле, и видят себя такими же, какими были до анорексии. Ученые считают, что это связано с нарушениями центральной нервной системы.

Олег Скугаревский:
Нарушение пищевого поведения, в том числе анорексия, это расстройство, которое нуждается в лечении. Определенно. Не стоит ждать, что человек его перерастет, что это глупость, что это неправильный возраст, что это тяжелый период полового созревания, нет, это угрожающее жизни расстройство.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-7

Реальная цифра заболеваемости расстройствами пищевого поведения выше не только потому, что пациенты маскируют свое состояние, но и в связи с тем, что они зачастую попадают в стационары соматического профиля с соответствующими жалобами. А вот психическое состояние пациента остается для лечащего врача неизвестным.

Светлана Мельгуй:
Присутствие специалистов разного профиля уместно и должно быть не только в запущенных случаях, но и в каждом конкретном случае. Потому что нервная анорексия затрагивает по большому счету все органы и системы человека. И ЖКТ, ССС, репродуктивную, иммунную. Соответственно, какая система затронута, такой специалист и участвует в лечении. Но основная нагрузка все-таки падает на психиатров, психотерапевтов и психологов.

Одна из главных сложностей в лечении пациентов с анорексией – отсутствие у них желания что-либо менять. Иногда человек не соглашается на помощь врача, даже когда становится очевидным, что ситуация критическая.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-10

Олег Скугаревский:
Изменить ситуацию с весом пациента технически не очень сложно. Но глобальная идея лечения человека с нарушением пищевого поведения не в весе состоит. Если не полечить всего остального, то будучи измененным, приращенным за время лечения, вес можно изменить мгновенно, начав, вернувшись к тем способам, которые использовал подросток, например, в своей жизни.

Все мысли больного поглощены едой. Чтобы меньше есть, он начинает пить кофе, принимать психостимуляторы и препараты, снижающие аппетит, использует различные методы избавления от ненавистной еды: выбрасывает продукты, избавляется от съеденного с помощью рвоты, принимает слабительные и мочегонные препараты.

Олег Скугаревский:
Прячутся у себя в комнате якобы для того, чтобы спокойно поесть в одиночку, часто это заканчивается тем, что еда оказывается в мусорном пакете, вынесенная на следующий день, когда ребенок идет в школу.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-13

Наталья Евтихова, психолог:
Я съела сегодня дольку яблока, все, у меня трагедия, я поправилась, я выпила 50 грамм воды или 100, и они постоянно находятся в трагедии, депрессии, самобичевании.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-16

Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания Национальной школы красоты:
Говоря про мочегонное, это вообще бред и глупость. Вода у нас из организма выводится вполне себе хорошо. И это разовый эффект, то есть на 3 минуты, до того момента, пока вы не выпьете лишний стакан воды.

Особое внимание уделяется и физической активности. Больные постоянно стремятся к движению. Но это нередко приводит к травмам. А для уменьшения размеров талии и снижения скорости всасывания пищи уверенные в своей полноте девушки утягивают ее с помощью бандажа.

Олег Скугаревский:
Чрезмерная двигательная активность ребенка, когда после каждого приема пищи ребенок уходит в свою комнату и, например, прыгает, приседает или качает пресс. Или застают они его за этим процессом среди ночи, например. И в этих ситуациях должен быть повод родным включиться, поскольку за этим может стоять большая проблема.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-19

Если тревожные признаки замечены на ранних этапах заболевания, психолог еще в силах помочь. Но обычно к врачу обращаются тогда, когда заболевание уже прогрессирует. При лечении используют когнитивно-поведенческую психотерапию, которая направлена на коррекцию неправильного представления пациента о собственном теле, весе и фигуре. При удачной терапии пациенту становится понятно: ему незачем худеть.

Олег Скугаревский:
И это не должна быть эндокринология, это не должна быть гастроэнтерология. Это должна быть организация, где работают специалисты в области охраны психического здоровья, потому что это поведенческое расстройство и расстройство психики.

Светлана Мельгуй:
Конечно же, в неравной анорексии такая основная идея – это ограничения. И эти ограничения продолжаются и на этапе стационарной помощи. Только мы стараемся ограничить от того, что может нанести вред или помешать лечению.

У пациентов ограничено количество свиданий с родными и число исходящих телефонных звонков. Но в рамках поведенческой терапии девушки могут зарабатывать для себя бонусы за хорошее поведение.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-22

Светлана Мельгуй:
Зарабатывают, конечно же, через еду, то есть употребляя и сохраняя то количество пищи, которое предлагают наше меню и лечебное мероприятие, они зарабатывают бонусы. Если не нарушают режим, то этими бонусами они могут рассчитываться – покупать себе свидания с родителями. Они могут себе покупать возможность дополнительных телефонных разговоров.

Существенной составляющей является семейная психотерапия, особенно при лечении анорексии у подростков. Ведь крайне важно объяснить родителям, как им вести себя с ребенком в процессе реабилитации.

Олег Скугаревский:
Принимая во внимание, что внутрисемейные отношения являются часто причиной, триггером того, чтобы расстройство возникло, лечить больного с нервной анорексией, не затрагивая членов семьи, нелепо.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-25

У пациентов нет особого питания – в основе этой болезни лежит не еда. В основном они придерживаются стандартного больничного рациона. В более тяжелых случаях, чтобы облегчить всасывание и переваривание пищи, назначается смесь для энтерального питания.

Светлана Мельгуй:
Стационарное лечение – это не санаторное лечение, это не курорт и не гостиница. Это такой трудный шаг и тяжелый этап, но очень полезный. Это не быстро. Если вот так просто сказать, то надо рассчитывать на 1,5-2 месяца. Но в ряде случаев и этого бывает недостаточно. Поэтому мне не хочется своими словами никого пугать, но это реальность.

Всё начиналось с 10 коек в больнице. Как в Беларуси лечат анорексию?-28

Наталья Евтихова:
И вот у меня одна клиентка с анорексией сказала, что ее очень отрезвило, когда она попала в больницу. Ее внутренние органы были уже на уровне, ей там было 26, 5-летнего ребенка, все было сжато. Ей сказали: «Ты никогда не сможешь родить и стать матерью при таком». А так как она очень хотела, вот это ее внимание переключило, и девушка стала о себе заботиться. Слава богу, у нее сейчас двое детей.

Анорексия давно перестала быть экзотическим недугом из мира моделей. С ней сталкиваются обычные семьи по всему миру, причем тенденции к снижению заболеваемости пока нет. У пациентов преобладает мысль, что худоба необходима и сделает их красивыми. Но внушить заболевшему, что это заблуждение, почти невозможно.

Олег Скугаревский:
При НПП, нервной анорексии у врача и пациента совершенно разные смыслы. Пациент категорически против, чтобы хоть кто-то вмешался в его поведение, потому что он с помощью своего поведения решает целый ряд своих, для каждого своих, но личных проблем.

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# Анорексия # общество # Анджелина Джоли # Фотофакт

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