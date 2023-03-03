«Услышать голос народа». Вот какую работу проделали в Конституционной комиссии, чтобы обновить Основной закон

Музей современной белорусской государственности один из самых молодых и технологичных в нашей стране. Именно здесь языком уникальных экспонатов, документов и реликвий рассказано о движениях нашей страны.
Музей современной белорусской государственности один из самых молодых и технологичных в нашей стране. Именно здесь языком уникальных экспонатов, документов и реликвий рассказано о движениях нашей страны.
Как и благодаря чему это получилось – все на экспозиционных ладонях. Совсем недавно коллекция обновилась Решением республиканского референдума. Вот та самая трибуна, за которой глава государства в торжественной обстановке утвердил Решение республиканского референдума по вопросу изменений и дополнений в Основной закон. И тот самый исторический момент подписания Основного закона страны.
О том, как проходил процесс подготовки и разработки народной Конституции, сегодня с гордостью вспоминают представители Конституционной комиссии.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
В течение полугода было проведено 14 заседаний Конституционной комиссии. На каждом заседании мы рассматривали в первую очередь поступившие предложения от граждан, обсуждали их и принимали конкретные решения. В Конституционную комиссию поступило много тысяч предложений граждан как общего, так и конкретного характера. Безусловно, усилия комиссии были направлены на то, чтобы услышать голос народа, пожелания наших граждан, как усовершенствовать Основной закон страны. Поэтому в итоге сегодня можно утверждать, что обновленная Конституция – это народная Конституция.
«Страна сделала большой шаг в будущее». Почему обновление Конституции было необходимостью – подробности здесь.
Сегодня можно утверждать, что те духовные, культурные, нравственные ценности, которые лежат в основе нашей Конституции, получили дальнейшее дополнение и развитие. Обновленная Конституция – утвержденный белорусским народом свод правил, ценностей и целей, по которому живут общество и государство.
Петр Миклашевич:
Обновленная Конституция сохранила развитие и преемственность в конституционном развитии нашей страны. Основные положения Конституции, принятые 15 марта 1994 года, с последующими изменениями обновленной Конституции сохранены, получили дальнейшее развитие.
Синхронизировать законодательство и обновленный Основной закон – работа, которую в режиме реального времени ведут все без исключения участники законотворческого процесса. Следует выделить предание конституционного правового статуса Всебелорусскому народному собранию – органу, который играет важную политическую роль в развитии нашей страны.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:
Мы помним, что в Республике Беларусь было проведено шесть ВНС. При этом первое и шестое имели особое значение для жизни нашей страны, поскольку проводились в кризисные периоды нашего общества. И выступили тем стабилизирующим механизмом, который позволил нам пройти эти рубежи и идти дальше. Для каждого государства важно иметь такой орган, который взял бы на себя роль силы, имеющей возможность и способность противостоять вызовам и угрозам, которые могут быть как внутри страны, так и приходить извне. В качестве такой силы, учитывая опыт работы ВНС, Президент Республики Беларусь увидел именно ВНС. И народ на референдуме поддержал это предложение Президента и закрепил статус этого органа как представительного органа народовластия.
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