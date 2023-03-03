«Обычно начинается в подростковом возрасте». Почему нервная анорексия часто заканчивается смертью?

На сегодня нервная анорексия наиболее известна среди расстройств пищевого поведения. Интерес к ее изучению уже многие годы не снижается в связи с высокой смертностью пациентов. За последнее десятилетие их средний возраст снизился с 18 до 12 лет за счет массовой пропаганды худобы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Евтихова, психолог:

Обычно начинается в подростковом возрасте, когда эта оценка идет: я взрослею, это страх, как я выгляжу, гормоны начинают по-другому работать, в юношеском возрасте, молодые иногда, после родов. Но мужчины крайне редко. Все-таки это больше женская проблема.

Светлана Мельгуй, заведующая психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Я буду говорить о подростках, об амбициозных подростках, о подростках с высоким интеллектом, которые много чего хотят от этой жизни, для которых очень важен успех, конечно же, красота, я буду говорить о тревожных подростках, о подростках с обсессивными ожиданиями, с обсессивными симптомами, это, как правило, отличницы, перфекционистки, как правило, из благополучных, финансово состоятельных семей, если уже так говорить. Это чаще всего бывает. Нервная анорексия в первую очередь связана со страхом набрать вес и с заниженной самооценкой. Уменьшающаяся цифра на весах – главное стремление и единственное достижение, приносящее радость. Все, что необходимо сделать, – отказаться от еды.

Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания Национальной школы красоты:

Девочки обращаются в интернет и к своим подружкам, зачастую не очень компетентным. И первые же приспособления, которые они используют, это слабительные таблетки, мочегонные препараты, также есть некоторые препараты, которые выписываются по рецепту, которые, скажем так, выполняют функцию успокоительного средства, но их побочным эффектом является потеря полная аппетита. Модель Твигги стала триггером. Как в мире зарождалась болезнь анорексия – подробности здесь. В интернете есть сотни сообществ, где принято хвастаться костями и называть себя бабочками. Подростки ненавидят свое тело, стремятся к идеалу в 35 килограммов и придерживаются принципа «чтобы быть худой, надо страдать». У культа анорексии даже есть свои правила и сленг. Так, анорексию они зовут Аной, булимию – Мией, потерю веса – отвесом, а его рост – привесом. На главных страницах сообществ девушек встречают громкие записи: «Я хочу подходить к зеркалу и считать свои ребра! Я хочу видеть свои кости! Зачем есть, если можно не есть? Завтра я буду лучше».

Светлана Мельгуй:

В подростковом возрасте вполне распространено такое повышенное внимание к собственной внешности, повышена чувствительность к критическим замечаниям.

Олег Скугаревский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии БГМУ:

Имеется в виду целый ряд проблем, касающихся самооценки человека. То есть у человека, у которого пониженная, неадекватно пониженная самооценка, он не уверен в себе, отношение с едой может начать играть роль компенсации своей проблемной зоны, где человек, например, пытается доказать себе прежде всего, что он многого может добиться. Чтобы легче следовать к цели, многие ищут себе напарниц. «Кто со мной на голодание?» – пишут девушки в надежде получить поддержку. На всеобщее обозрение выкладывается огромное количество диет, способов скрыть от родителей свое голодание и список таблеток, позволяющих достичь желаемой цели. Антидепрессанты, слабительные и мочегонные начинают входить в ежедневный рацион.

Оксана Шумченко:

Говоря про слабительные, они стоят очень дешево, они находятся в общем доступе, и хотелось бы рассказать про обратную сторону. Да, поначалу кажется, что скушал пиццу, выпил таблеточку, сходил в туалет, все хорошо. И пошел опять есть. Вроде как худеешь. Все хорошо, и жизнь продолжается. Тем не менее происходит привыкание организма. И в общем-то к чему приводит это привыкание? К тому, что доза слабительного повышается. То есть если допустим, первоначально идет одна таблеточка, то некоторые доходят до 10, до 15. Это на самом деле реальные случаи. И одной моей знакомой таким образом отрезали часть кишечника, потому что он лопнул. Очень большая нагрузка на кишечник. И когда вы регулярно принимаете такого рода препараты, то ваш кишечник без них самостоятельно не работает просто. Олег Скугаревский:

Удивительной особенностью, например, является способность худеть с помощью терморегуляции, которую, например, используют пациенты. Например, девочки надевают заблаговременно одежду, которая не способствует согреванию тела. И когда они мерзнут, тело теряет тепло. С теплом теряет энергию. Они худеют, не одеваясь. Это очень такой изящный способ обойтись с собой. Но когда девочки знают, что они находятся под контролем, используют все что угодно для того, чтобы каким-то образом достичь своей цели.

Началом болезни может стать что угодно: конфликт в семье или школе, несчастная любовь, развод родителей. А перед глазами – идеальные картинки с худышками в брендовой одежде. Но если одним достаточно отказаться от сладкого и мучного, то другие начинают попросту истязать себя. Все дело в предрасполагающих факторах. Олег Скугаревский:

К сожалению, я не видел ни одного больного анорексией, у которого с точки зрения психологии была семья, претендующая на здоровую. Формально это могут быть семьи, у которых внешние атрибуты тяготеют к семье здоровой. Есть папа, мама, ходят на работу, они зарабатывают какие-то средства. Но психологический контекст в этом месте ключевое, а его, как правило, скрывают. Речь идет часто о неполных семьях или семьях, в которых отношения между родителями не искренние, не открытые, в семьях, которые не умеют решать конфликты.