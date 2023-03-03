«Анорексия – это сугубо психологическое заболевание». Зачем девушки добровольно доводят себя до истощения?

Наиболее частыми расстройствами пищевого поведения считаются те, которые связаны со страхом прибавки массы тела и желанием похудеть, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Часто вопросом анорексии задаются девушки, которые стремятся максимально походить на своих кумиров. Однако мало кто из них понимает, чем все может обернуться. Единственное, что они замечают, это внешнее проявление болезни – чрезмерную худобу.

Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания Национальной школы красоты:

Последние, самые-самые последние тенденции в индустрии моды говорят о том, что к нам вновь возвращается героиновый шик, который характеризуется такими манекенщицами, как Твигги, которые были болезненно худыми и доводили себя до состояния изнеможения, ну и в общем-то частенько это завершалось очень плачевно. Модель Твигги стала триггером. Как в мире зарождалась болезнь анорексия – подробности здесь. Порой девушки сами доводят свой организм до состояния «скелета». Но вот вернуться к нормальной жизни получается далеко не у каждой. Не смогла выздороветь и Валерия Левитина, которую долгое время считали самой худой женщиной в мире. При росте в 171 сантиметр ее вес составлял всего лишь 25 килограммов. А начиналось все с шуток одноклассников и постоянного контроля со стороны матери. Именно она внушала Валерии, что необходимо следить за своим весом. А однажды, победив на конкурсе красоты, девушка приписала успех именно своей худобе.

Олег Скугаревский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии БГМУ:

Нарушения пищевого поведения возникают у людей, у которых есть проблемные зоны как раз в отношениях с миром. И принимая во внимание, что это прежде всего расстройство, наблюдаемое у молодых людей, вокруг которых в этом возрасте обычно находится семья, проблемные отношения касаются прежде всего отношений в семье, со своими домашними, домочадцами, прежде всего с родителями. И конечно же, отношения с собой.

Похудеть Валерии действительно удалось. Та даже решила стать моделью. Поначалу все шло неплохо, но затем вес девушки начал стремительно падать. Начиная с 64 килограммов, он опустился до ужасной цифры в 25. После того как история Валерии получила огласку, подростки и молодые девушки забросали ее письмами с одним-единственным вопросом: как удалось так кардинально сбросить вес? А вот ее состояние их мало волновало. Олег Скугаревский:

Получается очень любопытно. Она часто хотела изменить свою внешность, чтобы получать удовольствие от жизни и нравиться кому-то другому, а ей перестает это быть нужным, потому что у нее настроение падает. И она очень быстро теряет цель, потому что то, ради чего это начиналось, перестает иметь смысл. И она видит западню, в которую она сама попала, но как из нее выбраться, не знает. В 90-е в мире процветает так называемый героиновый шик. Бледная кожа и нездоровая худоба начинают ассоциироваться со слабостью и, следовательно, с женственностью. Излишне худощавые супермодели вмиг становятся звездами, получают эксклюзивные контракты и баснословные гонорары. Чтобы соответствовать новому стандарту красоты, девушки изнуряют себя диетами и подсаживаются на наркотики. Во времена Кейт Мосс считалось красивым падать в обмороки от голода. А сама модель не раз говорила: «Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой».

Божена Еремич, руководитель Национальной школы красоты:

Многие дизайнеры все еще хотят видеть на подиуме стандарты красоты, стандарты такие, вот как иногда называют вешалки, чтобы продемонстрировали их одежду и не отвлекались на модель. Ну и подчеркнув тем самым вот этот лук. Оксана Шумченко:

Объективно, согласитесь, на стройных девушках любая вещь будет именно, грубо говоря, как в формате манекена выглядеть лучше. Потому что не будет ни складок, то есть абсолютно полностью задумка модельера-дизайнера будет показана. В начале 2000-х мир захлестнула новая волна расстройств пищевого поведения. От анорексии страдали сестры Олсен, Николь Ричи, Линдси Лохан, Деми Мур, Виктория Бекхэм, Анджелина Джоли. Сплошь и рядом всплывали ужасающие истории моделей, добившихся высот только благодаря критической нехватке веса и в итоге скоропостижно скончавшихся. Уругвайская модель Луисель Рамос во время своей последней съемки весила меньше 40 килограммов при росте 174 сантиметра. В возрасте 22 лет, едва успев сойти с подиума, она умерла от сердечного приступа.

Наталья Евтихова, психолог:

Наше тело так устроено, что в него должны поступать полезные вещества, белки, углеводы, жиры. И на этом основана работа органов. И когда этого не происходит, человек не просто худеет, не просто стройнеет, а он еще в общем-то болезненный вид имеет и может себя довести до дистрофии определенных органов. И становится вообще вопрос: будет ли этот человек жить.

Анорексия как симптом встречается не только при психических заболеваниях, но и при многих соматических. Человек может перенести пневмонию или грипп, долгое время принимать антибиотики, и как следствие произойдет утрата аппетита. Но существует отдельное заболевание – нервная анорексия. Олег Скугаревский:

При этом заболевании человек целенаправленно заботиться о том, чтобы не есть и с помощью этого добиваться каких-то своих первичных, первостепенных целей. А именно: не набирать массу тела или противиться ее набору.