Модель Твигги стала триггером. Как в мире появилась болезнь анорексия?

Сегодня во всем мире СМИ и социальные сети трубят во всеуслышание о стандартах красоты и навязчиво диктуют тенденции. Миллионы девушек объединяются в сообщества, где хвастаются худобой, мотивируют друг друга голодать и стремятся к идеалу в 40 килограммов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Желание быть похожими на кумиров и моделей с обложек журналов переходит все грани разумного. Врачи всего мира бьют тревогу: все чаще звучит страшное – анорексия.

Олег Скугаревский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии БГМУ:

В обществе по средним оценкам в молодом возрасте порядка 30 % девушек и молодых женщин выражают свою готовность похудеть. Но далеко не все они становятся больны анорексией. Становятся больными только те, у кого в единицу времени и в каком-то месте пространства сойдутся много факторов, вместе в одночасье, и они станут этими больными. Случаи добровольного отказа от пищи впервые встречаются уже в трудах Авиценны. Спустя более пяти столетий эту патологию окрестят «нервной чахоткой». А в начале ХХ века врачи впервые поставят диагноз – анорексия. Правда, до 60-х такие случаи были исключительной редкостью.

Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания Национальной школы красоты:

Я считаю, что для любой страны тема анорексии, да и вообще расстройств пищевого поведения максимально актуальна. И о ней необходимо говорить и необходимо воспитывать правильное понимание данного вопроса.

В 60-х годах прошлого века гремело на весь мир имя супермодели Лесли Лоусон, известной под псевдонимом Твигги, что в буквальном переводе означает «тоненькая». При росте в 166 см она весила всего 40 килограммов. Никто и предположить не мог, что девушка с излишней худобой, граничащей с дистрофией, сможет занять вершину модельного Олимпа. А главное – стать неудачным примером для малолетних фанаток.

Наталья Евтихова, психолог:

Подростки – это самая большая зона риска для данного заболевания, потому что идут изменения внешние, психологические. Кто не согласен со своим взрослением по каким-то причинам, очень часто уходят в это уменьшение. «Анорексия – это сугубо психологическое заболевание». Зачем девушки добровольно доводят себя до истощения – подробности здесь. Анорексия – болезнь коварная, которую вылечить на раз-два не получится. Тем более что в наше время довести себя до истощения несложно: в интернете огромное количество диет, сулящих моментальный эффект. Многие из девушек, а иногда и мужчин с головой окунаются в подсчет калорий, который постепенно сходит на минимум. А потом и вовсе запрещают себе есть. Последствия таких ограничений порой фатальны.

Олег Скугаревский:

НПП, а среди них анорексия, связаны с очень высоким риском увеличения суицидальности человека. Люди с НПП чувствуют себя загнанными в угол, и одним из способов решения проблемы часто думают, что является суицид. Наталья Евтихова:

Это жизнь в постоянной депрессии, и окружающим это тоже тяжело. И они никогда не бывают довольны, даже если она очень худенькая, у них искажено виденье. Ей кажется, она огромная, она не бывает радостная, и в общем результате это все может на самом деле привести к смерти. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Эти слова произносит один из героев пьесы Чехова. Конечно, держать себя в форме – похвальное решение. Но вот только все хорошо в меру.

Оксана Шумченко:

Похудеть как желание – в этом нет ничего плохого, но если ты решил похудеть в силу того, что, допустим, есть какие-то лишние килограммы, ты должен все равно относиться к себе с любовью с самого начала и до самого конца. Недовольство собственным телом, постоянные диеты и занятия в спортзале до изнеможения доводят до срывов с перееданием или очистительных процедур. Так где же та грань, за которой начинается болезнь?

Светлана Мельгуй, заведующая психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Чрезмерная увлеченность диетами, физическими нагрузками, измерениями веса, размеров, объемов – это уже должно насторожить.

Божена Еремич, руководитель Национальной школы красоты:

Что касается профессиональных моделей, безусловно, не нужно переходить крайности. Нужно следить за собой, но не изнурять себя этими жестокими диетами, не нужно вообще голодать. Что же служит триггером для расстройства пищевого поведения? Олег Скугаревский:

Нарушение пищевого поведения – это не про еду, НПП – это про отношения. Отношения человека с миром, с другими людьми, самим собой.

На что готовы пойти больные нервной анорексией для достижения своих целей? Оксана Шумченко:

Есть такое понятие, как наказание. Наказание за срывы с диет. И очень многие девочки себе ляжки, руки режут лезвием. То есть, по сути, каждый срыв – это полосочка. Некоторые обожествляют это заболевание, можно сказать, это по-кощунски немножечко, но объективно обожествляют и называют вместо анорексии, относятся не так, как к болезни, а как к божеству, которое называется Ана. И вот для того, чтобы ублажить и наказать себя за слабоволие, режут себя. Что на самом деле стоит за желанием быть худым? И почему люди боятся сказать вслух о своей проблеме?