«В поисках истины». Анонс нового большого проекта СТВ!

Мир наизнанку!

Что на деле скрывается от наших глаз?

Очень мудро природа устроила человеческий организм. Теории, что до сих пор будоражат умы.

Любая пища является ядом и лекарством. Главное – знать дозу. И тайны, которые не дают спокойно спать миллионам.

На самом деле единого канона не существует, любое тело прекрасно. Почему наш мозг умирает, кто хоронит планету в отходах и стоит ли верить звездам?