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«В поисках истины». Анонс нового большого проекта СТВ!

29 января 2023 10:16
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Мир наизнанку!

«В поисках истины». Анонс нового большого проекта СТВ!-1

Что на деле скрывается от наших глаз?

«В поисках истины». Анонс нового большого проекта СТВ!-4

Очень мудро природа устроила человеческий организм.

Теории, что до сих пор будоражат умы.

«В поисках истины». Анонс нового большого проекта СТВ!-7

Любая пища является ядом и лекарством. Главное – знать дозу.

И тайны, которые не дают спокойно спать миллионам.

«В поисках истины». Анонс нового большого проекта СТВ!-10

На самом деле единого канона не существует, любое тело прекрасно.

Почему наш мозг умирает, кто хоронит планету в отходах и стоит ли верить звездам?

«В поисках истины». Анонс нового большого проекта СТВ!-13

На любой сложный вопрос всегда есть простой ответ.

«В поисках истины». Большая премьера сезона! Смотрите по пятницам в 18:45 на СТВ! Первый выпуск уже 3 февраля.

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# Еда # общество # Видеофакт

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