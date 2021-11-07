Булавко: ситуация, которая складывается у границ Беларуси, ненормальная, какими бы лозунгами это ни прикрывалось

Новости Беларуси. Союзная интеграция включает и общую безопасность, и особое значение приобретает стабильность на границе Беларуси и России, если посмотреть, что происходит у наших западных рубежей. Как заявляют белорусские военные, в последнее время участились полеты боевой и разведывательной авиации. В ответ мы усилили охрану западных воздушных рубежей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но ситуацию раскачивают дальше. Численность польских военных на границе выросла в три раза. Еще немного, и Польша готова танки к нашим рубежам пригнать.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Буквально за последние два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной территории более 200 раз совершались. Эти полеты обеспечивают контроль над воздушным пространством над нашей страной, над радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки. Возникает закономерный вопрос – это что? Оборона? Существует вдоль государственной границы 15-километровая зона, в которую, в общем-то, авиация без крайней необходимости залетать не должна. За последний месяц более 100 раз в эту 15-километровую зону от нашей границы залетала авиация на сопредельной территории. А это что?

Если вспоминать начало 2020-го года, 2019 год, то эти полеты измерялись буквально несколькими десятками. И, как правило, всегда сопредельная территория нас информировала о том, что в такое-то время в таком-то месте будет полет такого-то воздушного судна. Это, в общем-то, нормальная практика. Но при нынешнем количестве полетов в непосредственной близости от государственной границы нашей – это количество, наверное, все-таки является определенным перебором.

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За прошедшую неделю наши военные зафиксировали около 60 полетов боевой и разведывательной авиации у белорусских рубежей. И на каждый случай мы обязаны адекватно реагировать: переводить в готовность номер один либо радиотехнические войска, либо зенитно-ракетные, либо авиацию, либо всех вместе – в зависимости от того, был ли пролет по запросу или нет.