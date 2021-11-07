Андрей Лукьянович о белорусской военной авиации: количество подъёмов у нас выросло более чем в 3 раза

Новости Беларуси. Эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П – преемник хорошо знакомого нам и давно зарекомендовавшего себя Ми-24, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно на этих вертолетах пока несут боевые дежурства белорусские военные. В штатном режиме расчет заступает в Мачулищах, три десятка человек и их винтокрылые помощники. Но по особому распоряжению в неспокойное время дежурные вертолеты выдвигаются поближе к государственной границе.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Таких площадок на сегодня более 10, успешно выполняют задачи боевого дежурства. Я скажу, что значительно выросло количество подъемов, в том числе и реальных подъемов – у нас выросло более чем в три раза. Экипажи выполняют полеты как по маршрутам патрулирования, так и по особым случаям боевого дежурства. Более 100 таких полетов выполнили. По сравнению с 2020 годом количество выросло в три раза.