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Андрей Лукьянович о белорусской военной авиации: количество подъёмов у нас выросло более чем в 3 раза

07 ноября 2021 20:29
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Новости Беларуси. Эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П – преемник хорошо знакомого нам и давно зарекомендовавшего себя Ми-24, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно на этих вертолетах пока несут боевые дежурства белорусские военные. В штатном режиме расчет заступает в Мачулищах, три десятка человек и их винтокрылые помощники. Но по особому распоряжению в неспокойное время дежурные вертолеты выдвигаются поближе к государственной границе.

Андрей Лукьянович о белорусской военной авиации: количество подъёмов у нас выросло более чем в 3 раза-1

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Таких площадок на сегодня более 10, успешно выполняют задачи боевого дежурства. Я скажу, что значительно выросло количество подъемов, в том числе и реальных подъемов – у нас выросло более чем в три раза. Экипажи выполняют полеты как по маршрутам патрулирования, так и по особым случаям боевого дежурства. Более 100 таких полетов выполнили. По сравнению с 2020 годом количество выросло в три раза.

Андрей Лукьянович о белорусской военной авиации: количество подъёмов у нас выросло более чем в 3 раза-4

Игорь Король: «Происходят определенные военные приготовления со стороны наших оппонентов». Подробнее здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович # Алена Сырова # Фотофакт

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