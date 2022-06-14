«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?

Новости Беларуси. С тестирования по белорусскому языку стартовала вступительная кампания 2022 года. 40 заданий, на которые было отмерено два часа. В целом вступительные испытания продлятся до 6 июля. Определены и резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в испытаниях в установленные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будет проходить ЦТ этого года и с какими эмоциями абитуриенты шли на первое испытание – в нашем следующем материале.

Пропуск, гелевая ручка и документ, удостоверяющий личность, – обязательные атрибуты. Волнительная пора наступила для абитуриентов. 14 июня – первый день сдачи централизованного тестирования. И первая дисциплина – белорусский язык. Его в нынешнем году изъявили желание сдать более 18 тысяч человек.

Иван Шпаков, абитуриент:

Присутствует нотка определенного волнения, потому что все-таки первый экзамен, нужно начать хорошо, дальше уже пойдет гораздо лучше. Волнуемся, но мы прекрасно готовы, так что все должно быть хорошо. Алеся Паречина, абитуриент:

Все нормально, даже волнения особо нет, думала, больше буду переживать. Ну, все хорошо. Белорусский язык – родной язык. Все хорошо будет, все хорошо напишем, я уверена.

За ходом испытаний следит госконтроль. Традиционно самым популярным предметом станет русский язык. На него записались свыше 50 тысяч абитуриентов. Для удобства экзамен пройдет в два дня – 16 и 17 июня.

Иван Градович, абитуриент:

Очень надеюсь, что смогу поступить. После? Ну, отработка пять лет. Там уже как по распределению будет. Сам я из Борисова. Хотелось бы попасть в Печи, чтобы у себя дома служить.