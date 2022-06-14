«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?
Новости Беларуси. С тестирования по белорусскому языку стартовала вступительная кампания 2022 года. 40 заданий, на которые было отмерено два часа. В целом вступительные испытания продлятся до 6 июля. Определены и резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в испытаниях в установленные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как будет проходить ЦТ этого года и с какими эмоциями абитуриенты шли на первое испытание – в нашем следующем материале.
Пропуск, гелевая ручка и документ, удостоверяющий личность, – обязательные атрибуты. Волнительная пора наступила для абитуриентов. 14 июня – первый день сдачи централизованного тестирования. И первая дисциплина – белорусский язык. Его в нынешнем году изъявили желание сдать более 18 тысяч человек.
Иван Шпаков, абитуриент:
Присутствует нотка определенного волнения, потому что все-таки первый экзамен, нужно начать хорошо, дальше уже пойдет гораздо лучше. Волнуемся, но мы прекрасно готовы, так что все должно быть хорошо.
Алеся Паречина, абитуриент:
Все нормально, даже волнения особо нет, думала, больше буду переживать. Ну, все хорошо. Белорусский язык – родной язык. Все хорошо будет, все хорошо напишем, я уверена.
Антонина Морозова, мама абитуриента:
Готовились мы именно к белорусскому, ходили на подготовку, на курсы специальные. Ребенок говорит, что все хорошо, что ему нравилось. Вчера еще был дополнительный экспресс-курс шестичасовой. Сказал, тоже неплохо, тоже пользу он принес. Конечно, волнение присутствует, потому что мы все как родители хотим, чтобы у наших детей все получилось. Я от всей души всем детям, которые сдают тестирование, желаю удачи сегодня. Особенно своему сыну Морозову Леше.
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За ходом испытаний следит госконтроль. Традиционно самым популярным предметом станет русский язык. На него записались свыше 50 тысяч абитуриентов. Для удобства экзамен пройдет в два дня – 16 и 17 июня.
Иван Градович, абитуриент:
Очень надеюсь, что смогу поступить. После? Ну, отработка пять лет. Там уже как по распределению будет. Сам я из Борисова. Хотелось бы попасть в Печи, чтобы у себя дома служить.
Впереди у абитуриентов ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси и географии. В заключительный день экзаменов, 6 июля, предстоит пройти тестирование по всемирной истории. Определены и резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти на экзамен в основное время.