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«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?

14 июня 2022 16:13
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Новости Беларуси. С тестирования по белорусскому языку стартовала вступительная кампания 2022 года. 40 заданий, на которые было отмерено два часа. В целом вступительные испытания продлятся до 6 июля. Определены и резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в испытаниях в установленные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как будет проходить ЦТ этого года и с какими эмоциями абитуриенты шли на первое испытание – в нашем следующем материале.  

«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?-1

Пропуск, гелевая ручка и документ, удостоверяющий личность, – обязательные атрибуты. Волнительная пора наступила для абитуриентов. 14 июня – первый день сдачи централизованного тестирования. И первая дисциплина – белорусский язык. Его в нынешнем году изъявили желание сдать более 18 тысяч человек.  

«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?-4

Иван Шпаков, абитуриент:  
Присутствует нотка определенного волнения, потому что все-таки первый экзамен, нужно начать хорошо, дальше уже пойдет гораздо лучше. Волнуемся, но мы прекрасно готовы, так что все должно быть хорошо.  

Алеся Паречина, абитуриент:  
Все нормально, даже волнения особо нет, думала, больше буду переживать. Ну, все хорошо. Белорусский язык – родной язык. Все хорошо будет, все хорошо напишем, я уверена.  

«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?-7

Антонина Морозова, мама абитуриента:  
Готовились мы именно к белорусскому, ходили на подготовку, на курсы специальные. Ребенок говорит, что все хорошо, что ему нравилось. Вчера еще был дополнительный экспресс-курс шестичасовой. Сказал, тоже неплохо, тоже пользу он принес. Конечно, волнение присутствует, потому что мы все как родители хотим, чтобы у наших детей все получилось. Я от всей души всем детям, которые сдают тестирование, желаю удачи сегодня. Особенно своему сыну Морозову Леше.  

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«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?-10

За ходом испытаний следит госконтроль. Традиционно самым популярным предметом станет русский язык. На него записались свыше 50 тысяч абитуриентов. Для удобства экзамен пройдет в два дня – 16 и 17 июня.  

«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?-13

Иван Градович, абитуриент:  
Очень надеюсь, что смогу поступить. После? Ну, отработка пять лет. Там уже как по распределению будет. Сам я из Борисова. Хотелось бы попасть в Печи, чтобы у себя дома служить.  

«Всё хорошо. Белорусский язык – родной язык». Как прошёл первый день ЦТ?-16

Впереди у абитуриентов ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси и географии. В заключительный день экзаменов, 6 июля, предстоит пройти тестирование по всемирной истории. Определены и резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти на экзамен в основное время.  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Иван Шпаков # Алеся Паречина # Антонина Морозова # Иван Градович # Андрей Иванец # Фотофакт

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