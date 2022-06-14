Больших нововведений не планируется. Андрей Иванец рассказал об особенностях ЦТ-2022

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В этом году больших нововведений для прохождения выпускниками централизованного тестирования не вводится. Хотел бы также отметить, что количество выпускников 11 классов находится примерно на уровне прошлого года. Соответственно, и количество абитуриентов, которые зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования, тоже находится на этом же уровне. Это около 62 тысяч молодых людей. Хотел бы отметить, что достаточно большой интерес при прохождении тестирования не только и не столько у выпускников 11 классов, но и у тех молодых людей, которые хотят после среднего специального образования продолжить свое обучение и получить высшее образование. Это очень важно, потому что на самом деле непрерывное образование, получение изначально профессий на уровне среднего специального образования и в последующем осознанный выбор профессии для получения высшего образования – это наиболее правильная траектория в образовании и для выхода на рынок труда молодых людей.