Больших нововведений не планируется. Андрей Иванец рассказал об особенностях ЦТ-2022

Новости Беларуси. В Беларуси стартует экзаменационный период для абитуриентов. 18 тысяч из них пройдут 14 июня централизованное тестирование по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси стартует экзаменационный период для абитуриентов. 18 тысяч из них пройдут 14 июня централизованное тестирование по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первый предмет из списка необходимых для поступления в вузы. Тестирование проводится в стенах 41 учреждения образования. Уже сейчас там царит деловая обстановка.
Иван Градович, абитуриент:
Мое первое ЦТ в жизни. Немножко волнуюсь, не знаю: поступлю – не поступлю, но очень надеюсь, что смогу поступить.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В этом году больших нововведений для прохождения выпускниками централизованного тестирования не вводится. Хотел бы также отметить, что количество выпускников 11 классов находится примерно на уровне прошлого года. Соответственно, и количество абитуриентов, которые зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования, тоже находится на этом же уровне. Это около 62 тысяч молодых людей. Хотел бы отметить, что достаточно большой интерес при прохождении тестирования не только и не столько у выпускников 11 классов, но и у тех молодых людей, которые хотят после среднего специального образования продолжить свое обучение и получить высшее образование. Это очень важно, потому что на самом деле непрерывное образование, получение изначально профессий на уровне среднего специального образования и в последующем осознанный выбор профессии для получения высшего образования – это наиболее правильная траектория в образовании и для выхода на рынок труда молодых людей.
Следом за белорусским языком в списке экзаменационных предметов русский. ЦТ пройдет 16 и 17 июня. Также уровень знаний будут определять по таким дисциплинам, как обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география. В заключительный день экзаменов, 6 июля, предстоит пройти тестирование по всемирной истории. Определены и резервные дни для сдачи ЦТ для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в нем в основные дни.
Расписание ЦТ в Беларуси. Когда и какие экзамены будут проводиться – читайте здесь.