Министр образования: никто не будет специально создавать каверзных вопросов для абитуриентов
Новости Беларуси. С тестирования по белорусскому языку стартовала вступительная кампания 2022 года. 40 заданий, на которые было отмерено два часа. В целом вступительные испытания продлятся до 6 июля. Определены и резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в испытаниях в установленные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Централизованное тестирование проходит на базе 41 учреждения образования. В 2022 году по стране для сдачи вступительных испытаний зарегистрировались около 62 тысяч абитуриентов. Эта цифра сохранилась приблизительно на уровне прошлого года. Условия сдачи экзаменов тоже практически не изменились. Из новшеств – увеличилось время на испытания по физике и математике. Со 180 минут до 210. Касаемо ЦТ по обществоведению – все остается как прежде.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Все тестовые задания по дисциплине «Обществоведение» будут соответствовать учебным программам. Никто не будет создавать специально каверзных вопросов, которые могли бы каким-то образом поставить в неудобную ситуацию наших абитуриентов. Потому что мы прекрасно понимаем, что учебный процесс был организован намного дольше, чем прошел наш всенародный референдум. С 1 сентября ребята обучались по соответствующим учебным программам. Хотя, безусловно, это не отменяет важности знания нашего Основного закона.
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