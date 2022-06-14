Министр образования: никто не будет специально создавать каверзных вопросов для абитуриентов

Новости Беларуси. С тестирования по белорусскому языку стартовала вступительная кампания 2022 года. 40 заданий, на которые было отмерено два часа. В целом вступительные испытания продлятся до 6 июля. Определены и резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в испытаниях в установленные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Централизованное тестирование проходит на базе 41 учреждения образования. В 2022 году по стране для сдачи вступительных испытаний зарегистрировались около 62 тысяч абитуриентов. Эта цифра сохранилась приблизительно на уровне прошлого года. Условия сдачи экзаменов тоже практически не изменились. Из новшеств – увеличилось время на испытания по физике и математике. Со 180 минут до 210. Касаемо ЦТ по обществоведению – все остается как прежде.