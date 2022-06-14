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Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ

14 июня 2022 16:08
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Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открылся трудовой семестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Коллектив Минского автомобильного завода пополнился бойцами студенческих отрядов.

Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ-1

Для ребят была подготовлена культурная программа и яркие музыкальные выступления. Возможность ощутить на себе заводскую жизнь – это не только заработок, но и шанс вернуться сюда уже в качестве полноценного сотрудника. Спектр рабочих профессий очень широк: здесь ждут токарей, фрезеровщиков, слесарей.  

Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ-4

Виктор Гелохов, студент БГЭУ:  
В первую очередь, это возможность заработать свои собственные деньги, и во-вторых, это возможность приобрести опыт.  

Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ-7

Алексей Просенок, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:  
Две недели назад мне предложили принять участие в студенческих отрядах. Я с большим энтузиазмом согласился, потому что я понимал, что студенческие отряды объединяют.  

Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ-10

Сергей Ширко, первый секретарь Заводского районного комитета ОО «БРСМ»:  
Наши отряды работают не только в городе Минске, но и на выездных объектах, потому что это тоже очень важно, чтобы ребята просвещались.  

Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ-13

Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:  
Колоссальный опыт для молодого человека. На сегодня ­это важно, чтобы наша молодежь умела себя реализовать, знала, где это сделать.  

Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ-16

На данный момент в Заводском районе трудовые путевки получили уже 12 отрядов. Более 300 юношей и девушек выразили готовность посвящать свои каникулы работе на ведущих отечественных предприятиях.  

# МАЗ # общество # Виктор Гелохов # Алексей Просенок # Сергей Ширко # Татьяна Мелешко # Фотофакт

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