Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ

Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открылся трудовой семестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Коллектив Минского автомобильного завода пополнился бойцами студенческих отрядов.
Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открылся трудовой семестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Коллектив Минского автомобильного завода пополнился бойцами студенческих отрядов.
Для ребят была подготовлена культурная программа и яркие музыкальные выступления. Возможность ощутить на себе заводскую жизнь – это не только заработок, но и шанс вернуться сюда уже в качестве полноценного сотрудника. Спектр рабочих профессий очень широк: здесь ждут токарей, фрезеровщиков, слесарей.
Виктор Гелохов, студент БГЭУ:
В первую очередь, это возможность заработать свои собственные деньги, и во-вторых, это возможность приобрести опыт.
Алексей Просенок, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:
Две недели назад мне предложили принять участие в студенческих отрядах. Я с большим энтузиазмом согласился, потому что я понимал, что студенческие отряды объединяют.
Сергей Ширко, первый секретарь Заводского районного комитета ОО «БРСМ»:
Наши отряды работают не только в городе Минске, но и на выездных объектах, потому что это тоже очень важно, чтобы ребята просвещались.
Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Колоссальный опыт для молодого человека. На сегодня это важно, чтобы наша молодежь умела себя реализовать, знала, где это сделать.
На данный момент в Заводском районе трудовые путевки получили уже 12 отрядов. Более 300 юношей и девушек выразили готовность посвящать свои каникулы работе на ведущих отечественных предприятиях.