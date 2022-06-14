Заводской район торжественно принял студотрядовцев. Бойцы отправились на МАЗ

Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно открылся трудовой семестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Коллектив Минского автомобильного завода пополнился бойцами студенческих отрядов.

Для ребят была подготовлена культурная программа и яркие музыкальные выступления. Возможность ощутить на себе заводскую жизнь – это не только заработок, но и шанс вернуться сюда уже в качестве полноценного сотрудника. Спектр рабочих профессий очень широк: здесь ждут токарей, фрезеровщиков, слесарей.

Виктор Гелохов, студент БГЭУ:

В первую очередь, это возможность заработать свои собственные деньги, и во-вторых, это возможность приобрести опыт.

Алексей Просенок, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:

Две недели назад мне предложили принять участие в студенческих отрядах. Я с большим энтузиазмом согласился, потому что я понимал, что студенческие отряды объединяют.

Сергей Ширко, первый секретарь Заводского районного комитета ОО «БРСМ»:

Наши отряды работают не только в городе Минске, но и на выездных объектах, потому что это тоже очень важно, чтобы ребята просвещались.

Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:

Колоссальный опыт для молодого человека. На сегодня ­это важно, чтобы наша молодежь умела себя реализовать, знала, где это сделать.