Прямой эфир

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?

14 июня 2022 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Техника для уборочной кампании – 2022 должна быть на 100 % готова к 1 июля. Такое поручение ставит Министерство сельского хозяйства и продовольствия перед белорусскими аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продовольственная безопасность страны зависит от расторопности хозяев на земле. Вопросы подготовки техники и зерносушильных комплексов обсудили во время республиканского семинара на площадях Жабинковского района.  

Кристина Протосовицкая – подробнее.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-1

Жабинковская сельхозтехника – это своего рода реанимация для всех рабочих лошадок. Здесь не боятся браться даже за сложных пациентов: комбайны, которым по 11-12 лет, получили вторую жизнь. Предприятие – также технический центр «Гомсельмаша» для пяти районов. Комбайны поступают от завода-производителя, и здесь их финишно комплектуют. А далее два года гарантийного обслуживания. «Летучки» – так называют ремонтные бригады, это 5-7 автомобилей, где есть все для починки в поле.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-4

Владимир Демидюк, директор предприятия «Жабинковская сельхозтехника»:  
Это создание новых рабочих мест. 13 человек работают. Они зарабатывают достойную зарплату – минимум 1 500 – 2 000 рублей. Если комбайн вышел из строя во время кормозаготовки или уборочных работ, малое плечо, мобильность наших автомобилей, быстро устраняем, комбайн не останавливается и не ждет пару часов ремонта, а сразу уходит в работу.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-7

Расторопность и хозяйский подход на старте. Из года в год этого требуют от аграриев. Ведь, как известно, на переправе коней уже не меняют. Исправность техники, пожарная безопасность, наличие запасных частей – мелочей в деле подготовки не бывает.  

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: нам нужно будет убрать не менее 2,2 млн гектаров. Читайте здесь.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-10

Брестская область традиционно первой войдет в поля. Крепкие и экономически стабильные хозяйства уже завершили подготовку. Схема ремонта для отстающих также отлажена – в регионе три крупных центра ремонта техники. В зерноуборочном парке 45 рабочим лошадкам дали вторую жизнь. Усилит ряды и новая техника.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-13

Валентин Зайчук, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:  
К этому сезону зерноуборочный парк обновится примерно на 150 зерноуборочных комбайнов. Введем порядка семи зерноуборочных, сушильных комплексов. Работу возобновили более масштабно. Это немаловажная часть уборки урожая.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Первые золотистые колоски белорусские аграрии традиционно ждут от озимого ячменя. С него и начнется уборочная кампания2022. Южные регионы Брестчины будут стартовать уже 7 июля при благоприятном прогнозе погоды.  

В этом сезоне ставки на продовольствие высоки как никогда. А оттого потери на полях при работе техники не должны превышать 2 %. На ответственный подход ориентируют всех руководителей. Тем более что задел на урожай есть.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-19

Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенский»:  
Погода нам сегодня даже помогла. Дождики, которые пошли, дали влагу и напоили наши хлеба, хлебные поля. Как говорят, на Бога надейся, а сам не плошай. Понятно, мы также много приложили усилий, чтобы вырастить достойный урожай.  

Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?-22

Дело аграриев под открытым небом во власти погоды. Но в их силах максимально снизить риски. Первый экзамен назначен на 1 июля, когда техника должна быть готова к работе.  

# Сельское хозяйство # общество # Владимир Демидюк # Валентин Зайчук # Кристина Протосовицкая # Надежда Кондратюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: нам нужно будет убрать не менее 2,2 млн гектаров
14 июня 2022 15:41

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: нам нужно будет убрать не менее 2,2 млн гектаров

Об участии в топовых телепроектах, сольном концерте и главной мечте. Разговор с музыкантом Никитой Белько
14 июня 2022 14:58

Об участии в топовых телепроектах, сольном концерте и главной мечте. Разговор с музыкантом Никитой Белько

В Минской области до конца 2022 года введут в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья
14 июня 2022 14:37

В Минской области до конца 2022 года введут в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья