Техника для уборочной кампании должна быть готова к 1 июля. Справятся ли белорусские аграрии?

Новости Беларуси. Техника для уборочной кампании – 2022 должна быть на 100 % готова к 1 июля. Такое поручение ставит Министерство сельского хозяйства и продовольствия перед белорусскими аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продовольственная безопасность страны зависит от расторопности хозяев на земле. Вопросы подготовки техники и зерносушильных комплексов обсудили во время республиканского семинара на площадях Жабинковского района. Кристина Протосовицкая – подробнее.

Жабинковская сельхозтехника – это своего рода реанимация для всех рабочих лошадок. Здесь не боятся браться даже за сложных пациентов: комбайны, которым по 11-12 лет, получили вторую жизнь. Предприятие – также технический центр «Гомсельмаша» для пяти районов. Комбайны поступают от завода-производителя, и здесь их финишно комплектуют. А далее два года гарантийного обслуживания. «Летучки» – так называют ремонтные бригады, это 5-7 автомобилей, где есть все для починки в поле.

Владимир Демидюк, директор предприятия «Жабинковская сельхозтехника»:

Это создание новых рабочих мест. 13 человек работают. Они зарабатывают достойную зарплату – минимум 1 500 – 2 000 рублей. Если комбайн вышел из строя во время кормозаготовки или уборочных работ, малое плечо, мобильность наших автомобилей, быстро устраняем, комбайн не останавливается и не ждет пару часов ремонта, а сразу уходит в работу.

Расторопность и хозяйский подход на старте. Из года в год этого требуют от аграриев. Ведь, как известно, на переправе коней уже не меняют. Исправность техники, пожарная безопасность, наличие запасных частей – мелочей в деле подготовки не бывает. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: нам нужно будет убрать не менее 2,2 млн гектаров. Читайте здесь.

Брестская область традиционно первой войдет в поля. Крепкие и экономически стабильные хозяйства уже завершили подготовку. Схема ремонта для отстающих также отлажена – в регионе три крупных центра ремонта техники. В зерноуборочном парке 45 рабочим лошадкам дали вторую жизнь. Усилит ряды и новая техника.

Валентин Зайчук, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

К этому сезону зерноуборочный парк обновится примерно на 150 зерноуборочных комбайнов. Введем порядка семи зерноуборочных, сушильных комплексов. Работу возобновили более масштабно. Это немаловажная часть уборки урожая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Первые золотистые колоски белорусские аграрии традиционно ждут от озимого ячменя. С него и начнется уборочная кампания – 2022. Южные регионы Брестчины будут стартовать уже 7 июля при благоприятном прогнозе погоды. В этом сезоне ставки на продовольствие высоки как никогда. А оттого потери на полях при работе техники не должны превышать 2 %. На ответственный подход ориентируют всех руководителей. Тем более что задел на урожай есть.

Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Погода нам сегодня даже помогла. Дождики, которые пошли, дали влагу и напоили наши хлеба, хлебные поля. Как говорят, на Бога надейся, а сам не плошай. Понятно, мы также много приложили усилий, чтобы вырастить достойный урожай.