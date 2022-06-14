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«Главное – сдать, а потом поехать домой кушать». В Беларуси проходит централизованное тестирование

14 июня 2022 10:25
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Новости Беларуси. Старт вступительной кампании 14 июня дан в Беларуси. Первым испытанием для абитуриентов стало централизованное тестирование по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для его сдачи в пункты тестирования записались более 18 тысяч человек – это чуть больше, чем в 2021 году. Экзамен проводится в стенах 41 учреждения образования.  

«Главное – сдать, а потом поехать домой кушать». В Беларуси проходит централизованное тестирование-1

Алина Лупач, абитуриент:  
Если говорить про настроение, то все нормально. Главное – сдать, а потом поехать домой кушать. Волнение, конечно, есть, потому что есть цель, которую нужно достигнуть, потому что иначе никуда не пройдешь. Остальное все нормально.  

«Главное – сдать, а потом поехать домой кушать». В Беларуси проходит централизованное тестирование-4

Вячеслав Молофеев, заместитель председателя организационной комиссии по проведению централизованного тестирования БГУ:  
Более 800 абитуриентов участвуют у нас в университете в тестировании. Это средняя нагрузка для нашей комиссии. Три учебных корпуса, 22 аудитории, 72 организатора работают в аудиториях. Вот такие статистические данные.  

Больших нововведений не планируется. Андрей Иванец рассказал об особенностях ЦТ-2022 (здесь подробнее).  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Алина Лупач # Вячеслав Молофеев # Фотофакт

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