«Главное – сдать, а потом поехать домой кушать». В Беларуси проходит централизованное тестирование

Новости Беларуси. Старт вступительной кампании 14 июня дан в Беларуси. Первым испытанием для абитуриентов стало централизованное тестирование по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для его сдачи в пункты тестирования записались более 18 тысяч человек – это чуть больше, чем в 2021 году. Экзамен проводится в стенах 41 учреждения образования.

Алина Лупач, абитуриент:

Если говорить про настроение, то все нормально. Главное – сдать, а потом поехать домой кушать. Волнение, конечно, есть, потому что есть цель, которую нужно достигнуть, потому что иначе никуда не пройдешь. Остальное все нормально.