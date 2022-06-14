«Главное – сдать, а потом поехать домой кушать». В Беларуси проходит централизованное тестирование
Новости Беларуси. Старт вступительной кампании 14 июня дан в Беларуси. Первым испытанием для абитуриентов стало централизованное тестирование по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для его сдачи в пункты тестирования записались более 18 тысяч человек – это чуть больше, чем в 2021 году. Экзамен проводится в стенах 41 учреждения образования.
Алина Лупач, абитуриент:
Если говорить про настроение, то все нормально. Главное – сдать, а потом поехать домой кушать. Волнение, конечно, есть, потому что есть цель, которую нужно достигнуть, потому что иначе никуда не пройдешь. Остальное все нормально.
Вячеслав Молофеев, заместитель председателя организационной комиссии по проведению централизованного тестирования БГУ:
Более 800 абитуриентов участвуют у нас в университете в тестировании. Это средняя нагрузка для нашей комиссии. Три учебных корпуса, 22 аудитории, 72 организатора работают в аудиториях. Вот такие статистические данные.
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