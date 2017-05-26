Александр Лукашенко: задания на ЦТ уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе

25 мая на базе 61-ой столичной школы Президент общается с учащимися из всех регионов Беларуси. В числе приглашенных, а это 300 человек, лучшие представители учащейся молодежи страны и педагоги.

Новости Беларуси. Задания на централизованном тестировании уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как доложил главе государства министр образования, школьные программы обновят к началу учебного года. Под них будут разработаны и учебники. Один из таких Президенту продемонстрировали сегодня, кроме того показали современную технологию «оживающих картинок» – это видеоматериал, который буквально «оживает» с помощью смартфона.

Глава государства подчеркнул, что проработать нужно не только содержание учебников и пособий, но и их оформление.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

К началу учебного года все учебники не создадим. Мы вам раньше докладывали, что до 2020 года этот процесс идет. Проанализируем содержание всех учебников и четко определимся, что из старых учебников брать, что не брать в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации, дадим соответствующую подготовку педагогов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо выбрать то, что не терпит. Те заменить учебники в первую очередь, остальные, что терпят, пока оставить, выдав рекомендации. Вы же знаете, что я не только как Президент вижу это, но я это все переживаю, поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь.

Игорь Карпенко:

Александр Григорьевич, мы знаем, что вы по первому образованию педагог, что владеете методиками преподавания.

Александр Лукашенко:

И читаю все ваши книжки, даже математику.