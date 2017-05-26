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Александр Лукашенко: задания на ЦТ уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе

26 мая 2017 10:44
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Новости Беларуси. Задания на централизованном тестировании уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 мая на базе 61-ой столичной школы Президент общается с учащимися из всех регионов Беларуси. В числе приглашенных, а это 300 человек, лучшие представители учащейся молодежи страны и педагоги.

Александр Лукашенко: задания на ЦТ уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе-1

Как доложил главе государства министр образования, школьные программы обновят к началу учебного года. Под них будут разработаны и учебники. Один из таких Президенту продемонстрировали сегодня, кроме того показали современную технологию «оживающих картинок» – это видеоматериал, который буквально «оживает» с помощью смартфона.

Глава государства подчеркнул, что проработать нужно не только содержание учебников и пособий, но и их оформление.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
К началу учебного года все учебники не создадим. Мы вам раньше докладывали, что до 2020 года этот процесс идет. Проанализируем содержание всех учебников и четко определимся, что из старых учебников брать, что не брать в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации, дадим соответствующую подготовку педагогов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо выбрать то, что не терпит. Те заменить учебники в первую очередь, остальные, что терпят, пока оставить, выдав рекомендации. Вы же знаете, что я не только как Президент вижу это, но я это все переживаю, поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь.

Игорь Карпенко:
Александр Григорьевич, мы знаем, что вы по первому образованию педагог, что владеете методиками преподавания.

Александр Лукашенко:
И читаю все ваши книжки, даже математику.

Александр Лукашенко: задания на ЦТ уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе-4

Затронули и один из самых обсуждаемых в последнее время вопросов – начало занятий в школе. По мнению Президента, руководствоваться нужно прежде всего интересами детей. Их здоровьем и способностью усвоить материал. Если ребенок не высыпается, то страдает и его самочувствие, и эффективность занятий.

# Государственная политика в области образования # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко

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