Вступит ли НАТО в открытый конфликт и через какую страну она уже это делает? Пообщались с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Боевые действия на территории Украины уже дают возможность военным экспертам делать определенные выводы о приоритетах для современных армий. Например, ясно, что уже беспилотные летательные аппараты (как разведывательные, так и ударные) сейчас играют огромную роль на поле боя. Как обстоят дела в белорусской армии с беспилотными летательными аппаратами?

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чем меньше военные эксперты будут лезть сейчас в проведение специальной операции вооруженных сил России в Украине, тем лучше будут идти боевые действия. Беспилотной авиации уже достаточно большой промежуток времени уделяется серьезное внимание не только в странах Запада, но в том числе и в Республике Беларусь. Может быть, по каким-то параметрам мы на сегодня и уступаем в собственном производстве, но для этого есть Российская Федерация, есть Китай, есть иранские беспилотники, они достаточно хорошо себя показывают в ходе проведения этой операции. Поэтому те необходимые силы и средства, которые мы должны были приобрести, а в перспективе в каждой роте будет беспилотный летательный аппарат для ведения разведки и координации нанесения огневого поражения, естественно, еще в мою бытность шла закупка ударных беспилотников. Надежда Сасс:

Наблюдая за ситуацией в Украине, мы можем проанализировать, как же воюет НАТО, противостоит Российской Федерации, потому что отчасти украинские военные проходят обучение, техника НАТО присутствует в данном конфликте. В чем основная разница? Чтобы нашему зрителю немного объяснить подходы в ведении военных действий.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:

НАТО непосредственного участия в военном конфликте не принимает, а принимает участие натовская техника, но в основном не в натовских руках. Принимают участие в военном конфликте военные Украины, прошедшие переподготовку в странах НАТО, но они все равно остаются украинскими военными. Это другие люди, которые не впитали соответствующие военные уставы НАТО. Поэтому делать какие-то выводы о результатах и потенциале возможного конфликта с НАТО пока бессмысленно. Безусловно, значительная часть национальных батальонов и ВСУ являются достаточно мотивированными солдатами. А дальше вопрос: в какой степени можно считать мотивированными португальских солдат на белорусской границе, к примеру? Предположим, они даже там оказались. Как им объяснить, что национальные интересы Португалии завязаны на том, чтобы помочь Польше совершить агрессию в отношении Западной Беларуси? Думаю, что это все-таки необъяснимо. Я понимаю, что немцев еще можно как-то заставить вспомнить, что там делал дедушка, но португальцев – точно нет. Почему такая реакция НАТО? Они не уверены в собственной монолитности. Продавать или отдавать гаубицы – это одна история, а воевать с сухопутным контингентом – это другое. Я пока не вижу, чтобы НАТО такую войну могла бы начать.