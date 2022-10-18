За полтора года количество долгостроев в Беларуси снизилось практически вдвое

Новости Беларуси. За полтора года количество долгостроев в нашей стране снизилось практически вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О выполнении поручения Президента по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства говорили 18 октября в Комитете госконтроля.
Несмотря на положительную динамику, проблема не решена. Не всеми долгостроями занимаются на местах: в основном внимание уделяется объектам, которые появились в последние 5 лет. Иногда местные органы власти допускают и вовсе формальный подход: бывают случаи, что незавершенный объект существует только по документам. Есть и такое: здания эксплуатируются вовсе без приемки – таких больше 700.
Николай Зенчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Беларуси:
Когда мы начинаем звонить туда, выходить на застройщика и спрашивать, почему ты не вводишь, не сдаешь, люди вообще не в курсе этого, они думают: мы построили объект, грубо выражаясь, поставили туда коров, заполнили, ну, используем ферму. А что надо какой-то отвод оформлять, что нужно отчитываться о наличии долгостроя – они вообще этим не занимаются и даже не знают о таком. То есть мы видим, что если застройщик не понимает и не знает, что нужно объектом заниматься, то у нас, конечно, вопрос к органам власти, а как вы тогда занимаетесь этим вопросом.
По итогам коллегии Комитетом госконтроля определены дальнейшие шаги. Среди них – недопущение появления новых долгостроев, в отношении существующих – оперативнее принимать нужные решения.