«Не прочь ещё когда-нибудь сходить». В Мачулищах поблагодарили участников военных сборов
Новости Беларуси. В Мачулищах поблагодарили тех, кто принял участие в военных сборах. Ценные подарки и присвоенные очередные воинские звания будут напоминать им о днях, проведенных в 50-й смешанной авиабазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно там в конце прошлого месяца была объявлена внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности. Цель сборов с офицерами, прапорщиками, солдатами, сержантами, призванными из запаса, – восстановление у них умений, которые ранее были приобретены в рядах Вооруженных Сил.
Сергей Лещинский, рядовой 50-й смешанной авиационной базы:
Коллектив очень дружный, хоть и разношерстный, то есть все из разных родов войск. Ребята в основном уже в возрасте, от 35 и выше 40 лет. Дружные. Просто прекрасно. Если честно, на протяжении 22 лет меня не забирали на сборы, я первый раз, ну так получалось. Я доволен. И не прочь бы, наверное, еще когда-нибудь сходить. А если еще с этими же ребятами, то это было бы просто чудесно.
Военные сборы – это часть мероприятий, позволяющих проверить обороноспособность страны, и важный фактор сохранения национальной безопасности. В условиях нынешней военно-политической обстановки этому уделяется самое пристальное внимание.