«Не прочь ещё когда-нибудь сходить». В Мачулищах поблагодарили участников военных сборов

Сергей Лещинский, рядовой 50-й смешанной авиационной базы:

Коллектив очень дружный, хоть и разношерстный, то есть все из разных родов войск. Ребята в основном уже в возрасте, от 35 и выше 40 лет. Дружные. Просто прекрасно. Если честно, на протяжении 22 лет меня не забирали на сборы, я первый раз, ну так получалось. Я доволен. И не прочь бы, наверное, еще когда-нибудь сходить. А если еще с этими же ребятами, то это было бы просто чудесно.