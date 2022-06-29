Встреча с представителями Министерства природных ресурсов и экологии России прошла в Минске. Что обсудили?

Внешние угрозы и санкции – как толчок в развитии Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы скорость интеграции Беларуси и России значительно увеличилась. И это как раз тот случай, когда то, что не убивает, делает нас сильнее.
Накануне Форума регионов в Минске состоялась встреча с представителями Министерства природных ресурсов и экологии России. В центре внимания – сфера лесного хозяйства. Противодействие лесным пожарам, заготовка древесины, лесоустройство. Эти и многие другие вопросы удалось обсудить в ходе встречи.
Какой опыт наиболее интересен российской делегации? Узнавал Глеб Прокофьев.
Сегодня и Беларусь, и Россия заинтересованы в глубокой переработке древесины. Именно поэтому наши соседи приняли решение с 2022 года запретить экспорт круглых лесоматериалов. Российские предприятия переориентировались: одни находят внутреннего потребителя, другие сами перерабатывают. В то же время у нашей страны интерес к приобретению у России тех пород, которые у нас не произрастают, остался.
Еще одно перспективное направление – выпуск лесозаготовительной техники. Серийного производства в Беларуси пока нет, а продукция востребована в России.
В ходе встречи 29 июня повышенное внимание со стороны россиян и к вопросам цифровизации, ведения питомнического хозяйства, прослеживаемости древесины. Обсудили и последствия санкций. Сегодня ключевые покупатели леса – это страны Азии. К примеру, Китай готов забрать весь европейский объем лесной продукции с белорусского рынка. На данный момент лишь прорабатываются вопросы логистики, однако это временные трудности.
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