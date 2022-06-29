Встреча с представителями Министерства природных ресурсов и экологии России прошла в Минске. Что обсудили?

Внешние угрозы и санкции – как толчок в развитии Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы скорость интеграции Беларуси и России значительно увеличилась. И это как раз тот случай, когда то, что не убивает, делает нас сильнее.

Накануне Форума регионов в Минске состоялась встреча с представителями Министерства природных ресурсов и экологии России. В центре внимания – сфера лесного хозяйства. Противодействие лесным пожарам, заготовка древесины, лесоустройство. Эти и многие другие вопросы удалось обсудить в ходе встречи.