Новое здание прокуратуры Партизанского района открылось в Минске. Там обеспечена безбарьерная среда

Новости Беларуси. В Минске открылось новое здание прокуратуры Партизанского района. Оно расположилось на улице Ивановской, 39, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь созданы комфортные условия для работы с учетом современных технологий. Для приема граждан оборудовано отдельное помещение. Для людей с ограниченными возможностями обеспечена безбарьерная среда.