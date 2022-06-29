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Новое здание прокуратуры Партизанского района открылось в Минске. Там обеспечена безбарьерная среда

29 июня 2022 16:31
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Новости Беларуси. В Минске открылось новое здание прокуратуры Партизанского района. Оно расположилось на улице Ивановской, 39, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Новое здание прокуратуры Партизанского района открылось в Минске. Там обеспечена безбарьерная среда-1

Здесь созданы комфортные условия для работы с учетом современных технологий. Для приема граждан оборудовано отдельное помещение. Для людей с ограниченными возможностями обеспечена безбарьерная среда.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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