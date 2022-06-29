Азиатские страны готовы забрать весь объём древесины, которая раньше поставлялась в Европу

Новости Беларуси. Противодействие лесным пожарам, заготовка древесины, лесоустройство. В центре внимания – сфера лесного хозяйства. 29 июня в Минске состоялась встреча с нашими российскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приезд коллег из России прежде всего обусловлен интересом к опыту белорусского ведомства. В нашей стране наработаны определенные модели и решения. Повышенное внимание со стороны россиян к вопросам цифровизации, ведения питомнического хозяйства, прослеживаемости древесины. Обсудили и запрет, введенный в 2022 году, на вывоз круглого леса из России.

Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России:

Экономика современная направляет нас к более плотной интеграции в этом плане. Для Республики Беларусь как члена ЕАЭС Российской Федерацией установлены квоты на вывоз именно круглого леса, посмотрим, насколько эти квоты можно увеличить и в какой временной перспективе, если это необходимо. Совершенно очевидно, что в условиях современной экономики нам нужно глубже налаживать внутренние связи. Это касается и рынков сбыта, это касается и общих технологий и переработки древесины.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Мы – Союзное государство, и сегодня готовы (как из белорусской древесины, так и из тех пород, которые у нас не произрастают, но есть в Российской Федерации) производить продукцию деревообработки, в том числе реализовывать ее на территории России. Вопрос только состоит в том, чтобы не было «дырки в заборе». Наши коллеги опасаются, что круглая древесина, которая реализуется на территории нашей страны, не уходила третьим лицам, а перерабатывалась и как-то возвращалась в виде готовой продукции на российский рынок.