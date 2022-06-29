Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»

Новости Беларуси. Кого на самом деле покрывает и защищает Запад? Украинские нацисты все чаще проявляют откровенный сатанизм.
Тему продолжит Григорий Азаренок. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кого на самом деле покрывает и защищает Запад? Украинские нацисты все чаще проявляют откровенный сатанизм.
Тему продолжит Григорий Азаренок. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
На этом видео сатанисты-бандеровцы сорвали с распятия Христа и глумятся над ним. Рядом никто не пытается остановить побратима, никто не удивляется его действиям. Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад. Богохульный, грязный и глумливый. Именно это они хотели сделать и у нас. А теперь видео, которое должен посмотреть каждый.
Внимание на полученные ранения в украинском плену. Удары по голове, шее и грудной клетке были нанесены штык-ножом.
Виктор – военнослужащий армии ДНР. Врачи говорят: то, что остался жив, – чудо.
Здесь три проникающих многооскольчатых вдавленных перелома, с разрывом твердой мозговой оболочки, смещением костных отломков в полость черепа.
Шрамы на его голове и теле оставили украинские военные. Конкретно вот этот субъект – Дмитрий Евган. Позывной «Саид». Морпех из 36-й бригады ВСУ.
– Зашел товарищ, говорит: давай пойдем пленного [...]. Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел оттуда.
– Какие чувства испытывал, когда резал?
– Не могу описать. Тело вынесли через сутки, на вторые сутки вынесли медики. Сказали, что он мертв.
– Посмотри направо.
– Вспоминаешь?
– Вспоминаю.
– Да?
– Да.
– Ну бог тебе судья. Понял?
– Да.
– Это ты его резал?
– Да. Разрешите попросить у вас извинения. Просто для себя. Перед богом прошу извинения, можно?
– Не надо мне твоего извинения.
– Я вас понимаю.
Рыдания не помогут. Впереди у этого садиста трибунал и долгий тюремный срок. Это в лучшем случае. Расплата за свои деяния ждет и всех тех украинских военных и неонацистов, кто уничтожал города Донбасса.
Григорий Азаренок:
Обдолбанный наркотой, пьяный бил человека ножом. Потому что хотел. Потому что ему это нравилось. Им нравится причинять боль, мучить, резать, убивать. Он думал, что мужчина умрет, и назвал ему свое имя. И второй – донбасский мужик. Он чудом не умер. И узнал убийцу. Теперь преступник жалостливо просит прощения. Дрожит, пускает слюни.
Но вы думаете, Запад об этом не знает? Вы думаете, что они реально верят в то, что поддерживают какую-то там демократию? Нет, они сознательно вырастили этих убийц. И то же самое ждало нас. Повернется рот еще раз открывать на наших силовиков? Они задавили фанатский фашизм еще в зародыше. У нас такие упыри сидят в тюрьмах, а там – в парламентах.
Вот любого, каждого, кто поддерживает эту свинобандеровскую власть, нужно доставить туда. В украинский плен. Вот к таким садистам. Кажется мне, что он очень быстро захочет вернуться на «Володарку» или Окрестина.
Григорий Азаренок:
Накануне они собирались в своем волчьем логове. Саммит НАТО. Прекрасно сказал наш генеральный прокурор Андрей Швед: «Современные потомки некоторых карателей в наши дни составляют политические элиты соседних государств и ратуют за новый блицкриг на Востоке». А теперь посмотрите, какими роликами потчуют укровласти свое бедное население, как и каким местом они рекрутов собирают.
Бедная, бедная наша Украина. Освободите ее поскорее от этой мерзости. А блудливые ляхи, которые летать у наших границ повадились, должны понимать: Беларусь разделает вас так, что русская армия еще подойти не успеет. Воют поганые на болотах. Мы займемся мелиорацией.