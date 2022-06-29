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Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»

29 июня 2022 15:43
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Новости Беларуси. Кого на самом деле покрывает и защищает Запад? Украинские нацисты все чаще проявляют откровенный сатанизм.

Тему продолжит Григорий Азаренок. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
На этом видео сатанисты-бандеровцы сорвали с распятия Христа и глумятся над ним. Рядом никто не пытается остановить побратима, никто не удивляется его действиям. Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад. Богохульный, грязный и глумливый. Именно это они хотели сделать и у нас. А теперь видео, которое должен посмотреть каждый.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-4

Внимание на полученные ранения в украинском плену. Удары по голове, шее и грудной клетке были нанесены штык-ножом.  

Виктор – военнослужащий армии ДНР. Врачи говорят: то, что остался жив, – чудо.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-7

Здесь три проникающих многооскольчатых вдавленных перелома, с разрывом твердой мозговой оболочки, смещением костных отломков в полость черепа.  

Шрамы на его голове и теле оставили украинские военные. Конкретно вот этот субъект – Дмитрий Евган. Позывной «Саид». Морпех из 36-й бригады ВСУ.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-10

Зашел товарищ, говорит: давай пойдем пленного [...]. Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел оттуда.  
– Какие чувства испытывал, когда резал?  
– Не могу описать. Тело вынесли через сутки, на вторые сутки вынесли медики. Сказали, что он мертв.  
– Посмотри направо.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-13

Вспоминаешь?  
– Вспоминаю.  
– Да?  
– Да.  
– Ну бог тебе судья. Понял?  
– Да.  
– Это ты его резал?  
– Да. Разрешите попросить у вас извинения. Просто для себя. Перед богом прошу извинения, можно?
– Не надо мне твоего извинения.  
– Я вас понимаю.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-16

Рыдания не помогут. Впереди у этого садиста трибунал и долгий тюремный срок. Это в лучшем случае. Расплата за свои деяния ждет и всех тех украинских военных и неонацистов, кто уничтожал города Донбасса.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-19

Григорий Азаренок:  
Обдолбанный наркотой, пьяный бил человека ножом. Потому что хотел. Потому что ему это нравилось. Им нравится причинять боль, мучить, резать, убивать. Он думал, что мужчина умрет, и назвал ему свое имя. И второй – донбасский мужик. Он чудом не умер. И узнал убийцу. Теперь преступник жалостливо просит прощения. Дрожит, пускает слюни.  

Но вы думаете, Запад об этом не знает? Вы думаете, что они реально верят в то, что поддерживают какую-то там демократию? Нет, они сознательно вырастили этих убийц. И то же самое ждало нас. Повернется рот еще раз открывать на наших силовиков? Они задавили фанатский фашизм еще в зародыше. У нас такие упыри сидят в тюрьмах, а там – в парламентах.  

Вот любого, каждого, кто поддерживает эту свинобандеровскую власть, нужно доставить туда. В украинский плен. Вот к таким садистам. Кажется мне, что он очень быстро захочет вернуться на «Володарку» или Окрестина.  

Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»-22

Григорий Азаренок:  
Накануне они собирались в своем волчьем логове. Саммит НАТО. Прекрасно сказал наш генеральный прокурор Андрей Швед: «Современные потомки некоторых карателей в наши дни составляют политические элиты соседних государств и ратуют за новый блицкриг на Востоке». А теперь посмотрите, какими роликами потчуют укровласти свое бедное население, как и каким местом они рекрутов собирают.  

Бедная, бедная наша Украина. Освободите ее поскорее от этой мерзости. А блудливые ляхи, которые летать у наших границ повадились, должны понимать: Беларусь разделает вас так, что русская армия еще подойти не успеет. Воют поганые на болотах. Мы займемся мелиорацией.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Швед # Дмитрий Евган # Фотофакт

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