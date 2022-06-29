Григорий Азарёнок: «Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад»

Григорий Азаренок, СТВ: На этом видео сатанисты-бандеровцы сорвали с распятия Христа и глумятся над ним. Рядом никто не пытается остановить побратима, никто не удивляется его действиям. Украину превратили в Укриану – сатанинское государство. Именно это взрастил там Запад. Богохульный, грязный и глумливый. Именно это они хотели сделать и у нас. А теперь видео, которое должен посмотреть каждый.

– Зашел товарищ, говорит: давай пойдем пленного [...]. Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел оттуда. – Какие чувства испытывал, когда резал? – Не могу описать. Тело вынесли через сутки, на вторые сутки вынесли медики. Сказали, что он мертв. – Посмотри направо.

– Вспоминаешь? – Вспоминаю. – Да? – Да. – Ну бог тебе судья. Понял? – Да. – Это ты его резал? – Да. Разрешите попросить у вас извинения. Просто для себя. Перед богом прошу извинения, можно? – Не надо мне твоего извинения. – Я вас понимаю.

Рыдания не помогут. Впереди у этого садиста трибунал и долгий тюремный срок. Это в лучшем случае. Расплата за свои деяния ждет и всех тех украинских военных и неонацистов, кто уничтожал города Донбасса.

Григорий Азаренок:

Обдолбанный наркотой, пьяный бил человека ножом. Потому что хотел. Потому что ему это нравилось. Им нравится причинять боль, мучить, резать, убивать. Он думал, что мужчина умрет, и назвал ему свое имя. И второй – донбасский мужик. Он чудом не умер. И узнал убийцу. Теперь преступник жалостливо просит прощения. Дрожит, пускает слюни.

Но вы думаете, Запад об этом не знает? Вы думаете, что они реально верят в то, что поддерживают какую-то там демократию? Нет, они сознательно вырастили этих убийц. И то же самое ждало нас. Повернется рот еще раз открывать на наших силовиков? Они задавили фанатский фашизм еще в зародыше. У нас такие упыри сидят в тюрьмах, а там – в парламентах.

Вот любого, каждого, кто поддерживает эту свинобандеровскую власть, нужно доставить туда. В украинский плен. Вот к таким садистам. Кажется мне, что он очень быстро захочет вернуться на «Володарку» или Окрестина.