Зрелище не для слабонервных. Какой музей находится в одном из самых необычных зданий Беларуси?

Маугли зовет. Экстремалы оценят веревочный парк. После активного отдыха можно продолжить турне в музеях, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Центр мифологии, как мистический фильм. В главных ролях наши предки и их сундук традиций и легенд.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Болотник, Кикимора, Леший. Узнать тайны лесных духов можно в музее мифологии. К слову, это здание входит в топ самых необычных в Беларуси, а всех гостей встречает вот такое символичное древо жизни. Его крона символизирует рай, ствол – современную жизнь, а корни – связь с нашими предками.

Здесь вам расскажут, что новый год начинали по весне. Почему искали папараць-кветку на Купалье, плели пауки из соломы, не обходились без гребешков и оберегов.

Елена Вашкевич, экскурсовод:

У вас сейчас в руках интересный гребешок, он русальный. Девушки, когда выходили на улицу, должны были причесываться этими гребешками и заплетать косу. Если девушка выходила без косы, Русалка могла ее просто к себе заманить, запутать волосы, и девушке приходилось обрезать волосы.

Подземное царство – зрелище не для слабонервных. Здесь властвует Ужиный король, а его корона в надежных лапах Цмока. Кстати, 21 августа проводят фестиваль в честь белорусского дракона. Не пропустите феерию.

Елена Вашкевич:

Если человек плохо относится к природе, Ужиный король может его затащить в подземное царство, и человек исчезал бесследно. Если человек добр к природе, то Ужиный король мог показать свой хвостик и колечко, которое горело. И человек в этом месте находил полезные ископаемые.

Закрепить уроки зоологии и пополнить свою копилку знаний можно в музее природы. Благодаря трудам таксидермистов удалось представить заповедник в миниатюре со всеми жителями. Экспозиция разбита по сезонам года, а динамичные сцены переносят в реальность.

Елена Вашкевич:

Рождается вообще кроха. Можно сказать, маленькая рукавичка. Смокчет молока достаточно много, и когда мама просыпается в марте, у нее медвежонок уже в пределе вот такого размера. Находятся с мамой до двух лет, а потом говорят: все, хватит, я устала – и отправляет на вольные хлеба. Свою территорию они помечают царапками.

Второй зал – аэропорт пернатых. Краснокнижные птицы со всей Беларуси. В центре внимания – самый крупный хищник орлан-белохвост. Царь, не меньше. Строит гнезда на высоте 25 метров. Из его цепких когтей не ускользает ни одна добыча. Совы – отдельная глава. Длиннохвостая неясыть, она же полярная, красавица болотная, шикарный филин. Елена Вашкевич:

Самая маленькая перед нами – это воробьиный сычик. Прекрасная птичка, незаметная и охотится именно на воробьев. Она вливается в их стаю и прекрасно может выловить. Ушастая сова, у них перышки, как украшения получаются. Это не уши, это именно перышки.

Ученые, дипломаты, бердвотчеры, туристы. Березинский заповедник знают от Южной Америки до Австралии. Иностранцы, в чьих странах леса вырубаются из-за индустриализации, восхищаются зеленому богатству. И в наших силах сохранить его для потомков.

Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника:

В 2020-м был последний наш аудит, мы подтвердили статус заповедника. Это говорит о том, что территория для мирового сообщества, для Европы, для континента особо важна.

Прекрасный способ после рабочей недели отдохнуть, посмотреть на чудесный лес, понюхать, подумать, послушать.