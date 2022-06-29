Зрелище не для слабонервных. Какой музей находится в одном из самых необычных зданий Беларуси?

Маугли зовет. Экстремалы оценят веревочный парк. После активного отдыха можно продолжить турне в музеях, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Центр мифологии, как мистический фильм. В главных ролях наши предки и их сундук традиций и легенд.
Маугли зовет. Экстремалы оценят веревочный парк. После активного отдыха можно продолжить турне в музеях, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Центр мифологии, как мистический фильм. В главных ролях наши предки и их сундук традиций и легенд.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Болотник, Кикимора, Леший. Узнать тайны лесных духов можно в музее мифологии. К слову, это здание входит в топ самых необычных в Беларуси, а всех гостей встречает вот такое символичное древо жизни. Его крона символизирует рай, ствол – современную жизнь, а корни – связь с нашими предками.
Здесь вам расскажут, что новый год начинали по весне. Почему искали папараць-кветку на Купалье, плели пауки из соломы, не обходились без гребешков и оберегов.
Елена Вашкевич, экскурсовод:
У вас сейчас в руках интересный гребешок, он русальный. Девушки, когда выходили на улицу, должны были причесываться этими гребешками и заплетать косу. Если девушка выходила без косы, Русалка могла ее просто к себе заманить, запутать волосы, и девушке приходилось обрезать волосы.
Подземное царство – зрелище не для слабонервных. Здесь властвует Ужиный король, а его корона в надежных лапах Цмока. Кстати, 21 августа проводят фестиваль в честь белорусского дракона. Не пропустите феерию.
Елена Вашкевич:
Если человек плохо относится к природе, Ужиный король может его затащить в подземное царство, и человек исчезал бесследно. Если человек добр к природе, то Ужиный король мог показать свой хвостик и колечко, которое горело. И человек в этом месте находил полезные ископаемые.
Закрепить уроки зоологии и пополнить свою копилку знаний можно в музее природы. Благодаря трудам таксидермистов удалось представить заповедник в миниатюре со всеми жителями. Экспозиция разбита по сезонам года, а динамичные сцены переносят в реальность.
Елена Вашкевич:
Рождается вообще кроха. Можно сказать, маленькая рукавичка. Смокчет молока достаточно много, и когда мама просыпается в марте, у нее медвежонок уже в пределе вот такого размера. Находятся с мамой до двух лет, а потом говорят: все, хватит, я устала – и отправляет на вольные хлеба. Свою территорию они помечают царапками.
Второй зал – аэропорт пернатых. Краснокнижные птицы со всей Беларуси. В центре внимания – самый крупный хищник орлан-белохвост. Царь, не меньше. Строит гнезда на высоте 25 метров. Из его цепких когтей не ускользает ни одна добыча. Совы – отдельная глава. Длиннохвостая неясыть, она же полярная, красавица болотная, шикарный филин.
Елена Вашкевич:
Самая маленькая перед нами – это воробьиный сычик. Прекрасная птичка, незаметная и охотится именно на воробьев. Она вливается в их стаю и прекрасно может выловить. Ушастая сова, у них перышки, как украшения получаются. Это не уши, это именно перышки.
Ученые, дипломаты, бердвотчеры, туристы. Березинский заповедник знают от Южной Америки до Австралии. Иностранцы, в чьих странах леса вырубаются из-за индустриализации, восхищаются зеленому богатству. И в наших силах сохранить его для потомков.
Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника:
В 2020-м был последний наш аудит, мы подтвердили статус заповедника. Это говорит о том, что территория для мирового сообщества, для Европы, для континента особо важна.
Прекрасный способ после рабочей недели отдохнуть, посмотреть на чудесный лес, понюхать, подумать, послушать.
Музей меда. Там даже пчелы были. Разные виды сот и также орудия, которыми раньше добывали мед.
На Купалье Березинский ожидает фаер-шоу, яркий концерт с танцами у костра на берегу Плавно. Лесная опера, энергетика вековых деревьев, незабываемое сафари. Собирайте рюкзак на выходные. Экологический туризм – лучшая подзарядка.
Читайте также:
Зоопарк с дикими и подворье с домашними животными. Какие туристические места есть на территории Березинского заповедника?
Можно ли использовать воду из болота в качестве косметического средства? Попробовали на себе и делимся результатом
Проплывают медведи и гуляют лоси. Каких животных можно увидеть на экотпропах Березинского заповедника?