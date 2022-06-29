Какая техника есть у Минлесхоза на случай пожаров? Рассказал первый заместитель министра

Внешние угрозы и санкции – как толчок в развитии Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы скорость интеграции Беларуси и России значительно увеличилась. И это как раз тот случай, когда то, что не убивает, делает нас сильнее.

Почти 10 миллионов гектаров составляет лесной фонд нашей страны, а это порядка 40 % территории. В нынешних погодных условиях, когда температура воздуха зашкаливает, важно сохранить белорусские леса. Противодействие лесным пожарам – опыт белорусского ведомства и в этом вопросе заинтересовал российских коллег. Практически весь лесной фонд Беларуси сегодня под видеонаблюдением, а больше половины территории покрыто автоматической системой распознавания пожаров.