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Какая техника есть у Минлесхоза на случай пожаров? Рассказал первый заместитель министра

29 июня 2022 16:40
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Внешние угрозы и санкции – как толчок в развитии Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы скорость интеграции Беларуси и России значительно увеличилась. И это как раз тот случай, когда то, что не убивает, делает нас сильнее.

Какая техника есть у Минлесхоза на случай пожаров? Рассказал первый заместитель министра-1

Почти 10 миллионов гектаров составляет лесной фонд нашей страны, а это порядка 40 % территории. В нынешних погодных условиях, когда температура воздуха зашкаливает, важно сохранить белорусские леса. Противодействие лесным пожарам – опыт белорусского ведомства и в этом вопросе заинтересовал российских коллег. Практически весь лесной фонд Беларуси сегодня под видеонаблюдением, а больше половины территории покрыто автоматической системой распознавания пожаров.

Какая техника есть у Минлесхоза на случай пожаров? Рассказал первый заместитель министра-4

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
У нас организовано тесное взаимодействие с МЧС по поводу авиапатрулирования лесов. Безусловно, та техника, которую мы сегодня приобрели… Нам доверили наш парк пожарной техники, у нас 600 пожарных автомобилей используются в системе. Создана сеть пожарно-химических станций, сеть пунктов противопожарного инвентаря есть в каждом лесничестве. Созданы укрупненные пожарно-химические станции, которые используются как резерв средств для тушения лесных пожаров.  

Встреча с представителями Министерства природных ресурсов и экологии России прошла в Минске. Что обсудили? Читайте здесь.  

# Государственная лесная политика # общество # Александр Драгун # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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