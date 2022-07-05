Алёна Родовская: «Никому кроме нас Беларусь не нужна. С радостью разделили и разворовали бы»
Новости Беларуси. Любовь к Родине и своему народу с его историей. Патриотизм, уважение и желание работать в интересах своей страны. О главных ценностях гражданского общества рассуждает Алена Родовская.
Рубрика «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Второй день рождения, как сказал Президент, отметила Беларусь. Каким красивым, наполненным гордостью за свою страну получился День Независимости. Слушала я речь главы государства и то и дело ловила себя на мысли: в нашей стране последние два года День Независимости каждый день. После августа 2020-го утро, и вечер, и день проходят в борьбе за свою историческую правду, за свое право белорусами зваться.
Никому кроме нас Беларусь не нужна. С радостью разделили и разворовали бы. Но даже не это самоцель. Праздник праздником, а Александр Лукашенко то и дело возвращался к делам насущным. Он сказал, что мы заняли оборону по Брестской линии, чтобы не допустить циничного удара НАТО в спину России. По-женски скажу: маленькая, но смелая Беларусь – единственная страна из бывших постсоветских, которая показала пример, как должно вести себя государство-союзник. А смелости заявить во всеуслышание, что у Запада кишка тонка, хватило только у Лукашенко и Путина. За всю нашу общую историю немало примеров, когда к нам пытается кто-то прийти со своим уставом. Ползет он обратно потом, сильно хромая.
Но когда народ слабеет, он уходит с земли, данной ему Богом. И наступило наше время, историческое, когда мы осознали: свобода – синоним слова «жить», когда мы сами выбираем свой путь развития, нашу борьбу за многополярность и отсутствие на наших землях кураторов, диктующих свою волю другим. В этот день, как верно отметил Александр Лукашенко в своем обращении, наши предки подарили нам свободу. Каждый год мы несем цветы к их памятникам. И это самое малое, что мы можем сделать во имя и славу тех, благодаря кому живем, создаем семьи, растим детей. А еще он добавил – фашизм, настоящий фашизм, сегодня в Украине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опасность в Украине в том, что нацизм перерастает в фашизм. И с поддержкой Евросоюза (я уже об этом говорил) этот фашизм (не национализм, не нацизм, а фашизм) придет к ним в Европу.
Алена Родовская:
Да, история, к большому сожалению, повторяется. Украинцы сами бомбят свои города, во время и после своих отступлений. Они не жалеют ни людей, ни детей. В психиатрии есть такой термин – бред величия. Раньше им болели отдельные личности, но, наверное, впервые в истории им заболела не только Америка и Европа, но и Украина. Иначе как понимать выпущенные с украинской территории ракеты по военным объектам Беларуси? А усиление НАТО около наших границ. Что это? Просто так?
Как бы мы ни хотели остаться в своем прежнем уютном мире, новый мир уже наступил. И нам в нем жить. Поэтому у каждого из нас должно быть понимание: а что я сделал для своей страны? А Президент сказал: идите и работайте. Занимайтесь своим делом, но делайте его на совесть.
Александр Лукашенко:
Пожалуйста, я вас прошу, сделайте так, как я вам говорил вчера, сегодня и буду говорить всегда: на своем рабочем месте делайте свое дело! И тогда мы будем всегда суверенны и независимы.
Алена Родовская:
И если кому-то где-то за пределами нашей страны плохо, он должен знать, что в Синеокой его всегда ждут. Каждый из нас – Беларусь. Машинист, тракторист, повар, учитель, политолог, журналист. Кроме нас нет и не будет сильной страны. Если мы не будем это понимать, если мы современную историю не будем писать с преданностью, ничего не будет.