Алёна Родовская: «Никому кроме нас Беларусь не нужна. С радостью разделили и разворовали бы»

Алена Родовская, СТВ:

Второй день рождения, как сказал Президент, отметила Беларусь. Каким красивым, наполненным гордостью за свою страну получился День Независимости. Слушала я речь главы государства и то и дело ловила себя на мысли: в нашей стране последние два года День Независимости каждый день. После августа 2020-го утро, и вечер, и день проходят в борьбе за свою историческую правду, за свое право белорусами зваться.

Никому кроме нас Беларусь не нужна. С радостью разделили и разворовали бы. Но даже не это самоцель. Праздник праздником, а Александр Лукашенко то и дело возвращался к делам насущным. Он сказал, что мы заняли оборону по Брестской линии, чтобы не допустить циничного удара НАТО в спину России. По-женски скажу: маленькая, но смелая Беларусь – единственная страна из бывших постсоветских, которая показала пример, как должно вести себя государство-союзник. А смелости заявить во всеуслышание, что у Запада кишка тонка, хватило только у Лукашенко и Путина. За всю нашу общую историю немало примеров, когда к нам пытается кто-то прийти со своим уставом. Ползет он обратно потом, сильно хромая.

Но когда народ слабеет, он уходит с земли, данной ему Богом. И наступило наше время, историческое, когда мы осознали: свобода – синоним слова «жить», когда мы сами выбираем свой путь развития, нашу борьбу за многополярность и отсутствие на наших землях кураторов, диктующих свою волю другим. В этот день, как верно отметил Александр Лукашенко в своем обращении, наши предки подарили нам свободу. Каждый год мы несем цветы к их памятникам. И это самое малое, что мы можем сделать во имя и славу тех, благодаря кому живем, создаем семьи, растим детей. А еще он добавил – фашизм, настоящий фашизм, сегодня в Украине.