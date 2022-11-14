Какие пособия получают многодетные семьи? Ответил замминистра труда и соцзащиты

Алена Сырова, СТВ : Несколько лет назад общалась с одним из экспертов, и высказывали такое мнение, что замечательно и здорово, что в Беларуси стимулируют рождение третьего и последующих детей, но когда в семье двое детей, то на третьего решаются как-то проще. Может быть, все эти меры взять и перенести на рождение второго и последующих или не потянет белорусский бюджет такое бремя?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Семьи, где воспитываются трое и более детей, имеют дополнительный пул социальных гарантий, но мы начинали с вами говорить о системе пособий. Ведь они назначаются независимо от того, первый это ребенок, второй или последующий. Набор пособий практически одинаков. Только пособие по уходу за ребенком до трех лет, если это первый ребенок, – 35 % от средней заработной платы по стране, если второй и последующий, то это 40 %. Единовременное пособие тоже дифференцировано: первый ребенок – 10 бюджетов прожиточного минимума, второй и последующий – 14. То есть здесь поддержка начинается уже со второго. А семейный капитал у нас пока начинается с третьего.

Алена Сырова:

Но возможность со второго просчитывается как-то или мы пока остановились?

Валерий Ковальков:

Это достаточно большие ресурсы. Даже за текущий год у нас на семейный капитал запланировано порядка 380 миллионов рублей. И это при рождении третьего, если вводить капитал на второго, то дополнительные ресурсы очень значительные.

Читайте также:

Возрастные мамы. Осознанный выбор или неправильные приоритеты?

В многодетных семьях не хватает воспитания? Вот что ответили в службе по делам несовершеннолетних

«Третий ребенок – это шанс получить квартиру». Семьи становятся многодетными ради квадратных метров?