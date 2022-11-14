«Это иждивенцы». Как многодетные семьи воспринимали раньше и как относятся сейчас в обществе?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
В многодетных семьях не хватает воспитания? Вот что ответили в службе по делам несовершеннолетних.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы с тобой говорили, ты мне эту мысль посадила, что когда ты рожала, у тебя история была такая.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Я рожала третьего ребенка, как раз таки присутствовал такой в обществе негативный окрас многодетных семей. И действительно говорили, что из многодетных, значит, это какой-то неблагополучный, недосмотренный ребенок. Возможно, там еще какие-то аспекты, но сейчас уже я оцениваю ситуацию, и я вижу, что это уже гордость. То есть многодетные семьи вышли на какой-то другой уровень действительно, потому что очень много популяризируем многодетные семьи, мы очень много рассказываем и показываем. И действительно еще есть такие очень важные моменты, аспекты. Ведь зачастую тоже говорят: многодетная семья – это кто? Это иждивенцы. Это те, которые сидят на пособиях, не работают. Пожалуйста, в студии две как минимум многодетные мамы.
Алена Сырова, СТВ:
Вы с Евгенией не производите впечатление иждивенок. Обе с активной гражданской позицией и работой.
Юлия Артюх:
Государство тоже создает все условия, чтобы мы, многодетные мамы, не только папы, имели возможность работать. И вот как уже этими преференциями пользуются многодетные мамы, это уже другой вопрос.
Кирилл Казаков:
У вас сколько детей?
Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:
У меня трое мальчиков замечательных, и когда я шла рожать третьего, я хотела девочку, а не мальчика. И честно вам скажу, большинство знаете, что сказали? «Что, за квартирой идешь?» Я об этом даже не думала, честно вам скажу. Какая квартира?
Алена Сырова:
А сколько лет назад вы рожали третьего?
Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:
Два года назад.
Рожать стало выгодно? Вот что ответили в центре демографии Беларуси.