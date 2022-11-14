«Это иждивенцы». Как многодетные семьи воспринимали раньше и как относятся сейчас в обществе?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. В многодетных семьях не хватает воспитания? Вот что ответили в службе по делам несовершеннолетних. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы с тобой говорили, ты мне эту мысль посадила, что когда ты рожала, у тебя история была такая.

Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Я рожала третьего ребенка, как раз таки присутствовал такой в обществе негативный окрас многодетных семей. И действительно говорили, что из многодетных, значит, это какой-то неблагополучный, недосмотренный ребенок. Возможно, там еще какие-то аспекты, но сейчас уже я оцениваю ситуацию, и я вижу, что это уже гордость. То есть многодетные семьи вышли на какой-то другой уровень действительно, потому что очень много популяризируем многодетные семьи, мы очень много рассказываем и показываем. И действительно еще есть такие очень важные моменты, аспекты. Ведь зачастую тоже говорят: многодетная семья – это кто? Это иждивенцы. Это те, которые сидят на пособиях, не работают. Пожалуйста, в студии две как минимум многодетные мамы. Алена Сырова, СТВ:

Вы с Евгенией не производите впечатление иждивенок. Обе с активной гражданской позицией и работой. Юлия Артюх:

Государство тоже создает все условия, чтобы мы, многодетные мамы, не только папы, имели возможность работать. И вот как уже этими преференциями пользуются многодетные мамы, это уже другой вопрос.