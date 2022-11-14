Прямой эфир

«Это иждивенцы». Как многодетные семьи воспринимали раньше и как относятся сейчас в обществе?

14 ноября 2022 17:37
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Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

В многодетных семьях не хватает воспитания? Вот что ответили в службе по делам несовершеннолетних.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мы с тобой говорили, ты мне эту мысль посадила, что когда ты рожала, у тебя история была такая.  

«Это иждивенцы». Как многодетные семьи воспринимали раньше и как относятся сейчас в обществе?-1

Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:  
Я рожала третьего ребенка, как раз таки присутствовал такой в обществе негативный окрас многодетных семей. И действительно говорили, что из многодетных, значит, это какой-то неблагополучный, недосмотренный ребенок. Возможно, там еще какие-то аспекты, но сейчас уже я оцениваю ситуацию, и я вижу, что это уже гордость. То есть многодетные семьи вышли на какой-то другой уровень действительно, потому что очень много популяризируем многодетные семьи, мы очень много рассказываем и показываем. И действительно еще есть такие очень важные моменты, аспекты. Ведь зачастую тоже говорят: многодетная семья – это кто? Это иждивенцы. Это те, которые сидят на пособиях, не работают. Пожалуйста, в студии две как минимум многодетные мамы.  

Алена Сырова, СТВ:  
Вы с Евгенией не производите впечатление иждивенок. Обе с активной гражданской позицией и работой.  

Юлия Артюх:  
Государство тоже создает все условия, чтобы мы, многодетные мамы, не только папы, имели возможность работать. И вот как уже этими преференциями пользуются многодетные мамы, это уже другой вопрос.  

«Это иждивенцы». Как многодетные семьи воспринимали раньше и как относятся сейчас в обществе?-4

Кирилл Казаков:  
У вас сколько детей?  

Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:  
У меня трое мальчиков замечательных, и когда я шла рожать третьего, я хотела девочку, а не мальчика. И честно вам скажу, большинство знаете, что сказали? «Что, за квартирой идешь?» Я об этом даже не думала, честно вам скажу. Какая квартира?  

Алена Сырова:  
А сколько лет назад вы рожали третьего?  

Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:  
Два года назад.  

Рожать стало выгодно? Вот что ответили в центре демографии Беларуси.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Евгения Анифер # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Юлия Артюх # Фотофакт

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