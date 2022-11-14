Почему аграрии не могут сдержать улыбку, когда вспоминают летний «сахарный переполох»?

Новости Беларуси. Семена сахарной свеклы, а потом и сам сахар в 2022 году попали в топ фейковых новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пугающие заголовки от нехватки сладкого продукта заставили некоторых белорусов делать внушительные запасы. Летом ажиотаж вокруг сахара достиг своего пика, но на деле оказалось, что такой спрос связан с витаминными заготовками на зиму, а дефицита в стране нет и не будет. Более того, на сладких кристаллах Беларусь планирует еще и заработать. Новый сахарный сезон вышел на финишную прямую – корнеплоды полностью убрали в четырех регионах страны, и на сегодня урожай составил более 4 миллионов тонн.

Это где-то килограммовый корнеплод, грамм 800. Равномерный, без дуплистости, думаю, как бы идеал. Такие вот сладкие горы на полях хозяйства «Могилевский ленок» тают на глазах. Управиться с уборкой урожая здесь спешат до первых заморозков. Темп работ мог быть и выше. На мель полевые корабли садит погода. Из-за влажной почвы груженая техника часто буксует. На помощь приходит трактор и не один.

Конечно, работа таких «кортежей» это дополнительное время и топливо, но лучшей погоды можно и не дождаться. Потому техника в полях работает с утра и до ночи. Аграрии часто смотрят в небо. Дождь, которого так ждали летом, теперь может нарушить все планы. Чтобы свекла, обезвоженная летним зноем, успела набрать влагу и сахар, с уборкой в хозяйстве не спешили и не прогадали. Сахаристость – 18 %, урожайность тоже достойная.

Василий Листопадов, главный агроном сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Всегда хочется лучше, планировали 600 центнеров минимум в год получить, но, к сожалению, видимо, холодная весна, когда начало посева, была задержка в росте и развитии растений. Поэтому 500 центнеров, думаю, получим в конечном итоге, что будет неплохо для этого года.

Юлия Мычка, корреспондент:

К счастью аграриев, прошли те времена, когда свеклу убирали вручную. Ведь раньше люди вырывали, теребили, а потом складывали корнеплоды в такие бурты. Сегодня все это делает техника, а эта машина готовит плоды к дальней дороге на завод.

Уже пять лет подряд урожай свеклы с полей убирает Сергей Крутько. Когда летом в стране случился сахарный переполох, мужчина не мог сдержать улыбку.

Сергей Крутько, оператор погрузчика:

Народ сам панику пускает, что сахара не будет. Сахара – во, грузи свеклу, пожалуйста, Мы без сахара не будем, если сеем свеклу, значит, сахар будет. Поэтому чего тут паниковать зазря.