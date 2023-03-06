18 самых красивых и интеллектуальных. Как выбирали «Прыгажуню Салігоршчыны – 2023»?

Новости Беларуси. Кристина Рябая и Дарья Крыж стали победительницами конкурса красоты «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во Дворце культуры за титул лучшей боролись 18 девушек. Члены жюри оценивали конкурсанток в двух возрастных категориях: от 15 до 17 лет и от 18 до 24. В программе было четыре дефиле: начиная с деловых костюмов и заканчивая вечерними платьями. Кроме того, девушек ждали интеллектуальные конкурсы. Также остальным участницам были присвоены титулы: «Мисс романтичность», «Мисс стиль» и «Мисс загадка».

Дарья Крыж, победительница конкурса «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023» (категория 18-24 года):

Я считаю, что участие в данном конкурсе очень важно для девушки. Во-первых, можно показать себя. Также в себе можно открыть и раскрыть множество талантов, развить в себе самоуверенность.

Мария Веребейчик, участница конкурса «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023» («Мисс романтичность»):

Мне отправили объявление, что состоится подобный конкурс, изначально как-то резко загорелась, захотелось попробовать что-то новое, интересное. В подобных конкурсах я не участвовала ранее. И вот мне показалось, что получится. Сомнений не было никаких.

Вадим Матанцев, председатель жюри конкурса «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023»:

Выбирается по росту, это само собой, первый критерий. И, конечно же, это внешние данные, харизма, эмоциональность, дефиле, как они покажут себя и преподнесут свой наряд, в котором будут идти.