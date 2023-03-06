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18 самых красивых и интеллектуальных. Как выбирали «Прыгажуню Салігоршчыны – 2023»?

06 марта 2023 19:28
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Новости Беларуси. Кристина Рябая и Дарья Крыж стали победительницами конкурса красоты «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

18 самых красивых и интеллектуальных. Как выбирали «Прыгажуню Салігоршчыны – 2023»?-1

Во Дворце культуры за титул лучшей боролись 18 девушек. Члены жюри оценивали конкурсанток в двух возрастных категориях: от 15 до 17 лет и от 18 до 24. В программе было четыре дефиле: начиная с деловых костюмов и заканчивая вечерними платьями. Кроме того, девушек ждали интеллектуальные конкурсы. Также остальным участницам были присвоены титулы: «Мисс романтичность», «Мисс стиль» и «Мисс загадка».

18 самых красивых и интеллектуальных. Как выбирали «Прыгажуню Салігоршчыны – 2023»?-4

Дарья Крыж, победительница конкурса «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023» (категория 18-24 года):
Я считаю, что участие в данном конкурсе очень важно для девушки. Во-первых, можно показать себя. Также в себе можно открыть и раскрыть множество талантов, развить в себе самоуверенность.

18 самых красивых и интеллектуальных. Как выбирали «Прыгажуню Салігоршчыны – 2023»?-7

Мария Веребейчик, участница конкурса «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023» («Мисс романтичность»):
Мне отправили объявление, что состоится подобный конкурс, изначально как-то резко загорелась, захотелось попробовать что-то новое, интересное. В подобных конкурсах я не участвовала ранее. И вот мне показалось, что получится. Сомнений не было никаких.

18 самых красивых и интеллектуальных. Как выбирали «Прыгажуню Салігоршчыны – 2023»?-10

Вадим Матанцев, председатель жюри конкурса «Прыгажуня Салігоршчыны – 2023»:
Выбирается по росту, это само собой, первый критерий. И, конечно же, это внешние данные, харизма, эмоциональность, дефиле, как они покажут себя и преподнесут свой наряд, в котором будут идти.

18 самых красивых и интеллектуальных. Как выбирали «Прыгажуню Салігоршчыны – 2023»?-13

Уже в апреле победительница от Солигорска представит свой город на областном конкурсе «Мисс Минщина».

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# Конкурс красоты # общество # Вадим Матанцев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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