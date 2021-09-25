Прямой эфир

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине

25 сентября 2021 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Бункер 77». Его строили в начале 1970-х. Объект был настолько засекреченным, что к его возведению не привлекали даже подъемные краны. Всего таких бункеров в СССР было пять, причем щучинский был одним из самых важных, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Именно отсюда в случае начала войны должно было осуществляться командование авиацией. ЗКП мог автономно просуществовать 30 суток. А у летчиков-истребителей, чьи части базировались в Щучине, было всего четыре минуты, чтобы спасти страну. Ровно столько отдавалось на поднятие боевого самолета в воздух в случае боевой тревоги. Изначально у него был позывной «Сеньор». Теперь это музей холодной войны «Бункер 77».

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-1

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-3

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-5

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-7

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-9

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-11

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-13

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-15

«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине-17

Катя:
Ну, это вообще нечто.

Паша:
Невероятно.

Подробнее в видеоматериале

Читайте также: 

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском поселке Сопоцкин

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина

# Военно-промышленный комплекс # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Клишевич: «Мы не должны допускать этого так называемого обращенческого терроризма»
25 сентября 2021 17:59

Сергей Клишевич: «Мы не должны допускать этого так называемого обращенческого терроризма»

Турчин на «Дажынках» в Копыле: это праздник для людей, огромная благодарность всем труженикам
25 сентября 2021 17:40

Турчин на «Дажынках» в Копыле: это праздник для людей, огромная благодарность всем труженикам

«На слух подбирала и пела эти песни». Светлана Агарвал рассказала, почему решила исполнять индийские композиции
25 сентября 2021 17:29

«На слух подбирала и пела эти песни». Светлана Агарвал рассказала, почему решила исполнять индийские композиции