«Всего таких бункеров в СССР было пять». Вот как выглядит засекреченная постройка в Щучине

Новости Беларуси. «Бункер 77». Его строили в начале 1970-х. Объект был настолько засекреченным, что к его возведению не привлекали даже подъемные краны. Всего таких бункеров в СССР было пять, причем щучинский был одним из самых важных, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Именно отсюда в случае начала войны должно было осуществляться командование авиацией. ЗКП мог автономно просуществовать 30 суток. А у летчиков-истребителей, чьи части базировались в Щучине, было всего четыре минуты, чтобы спасти страну. Ровно столько отдавалось на поднятие боевого самолета в воздух в случае боевой тревоги. Изначально у него был позывной «Сеньор». Теперь это музей холодной войны «Бункер 77».