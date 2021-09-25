Сергей Клишевич: «Мы не должны допускать этого так называемого обращенческого терроризма»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В гостях у Григория Азаренка депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

На ваш взгляд, гражданское общество, которое нам втирают уже очень много лет как некое благо, что это вообще такое, почему нам это так навязывают? читайте здесь. Азаренок: «Нужно ли нам такое объединение, которое кормится за счет нацистских преступников, коллаборантов и полицаев?» – «Это только исключительно бизнес и ничего более. И относиться к этому нужно так»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей:

Безусловно, это сегодня агенты влияния иностранных государств, в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов Америки – они выполняют здесь, так скажем, специальный заказ. Никто из нас, даже тех, кто, наверное, сталкивался с работой этих так называемых некоммерческих общественных организаций, не видел, чтобы они получали финансирование, эти организации, из каких-то белорусских источников. Предприятия, люди. Это всегда иностранные деньги. Это известный постулат: кто платит, тот музыку и заказывает. Конечно же, это те организации, которые сегодня исключительно работают на интересы своих спонсоров. И это прослеживается невооруженным глазом, особенно сейчас, когда мы обнажили самые разные проблемы нашего общества и видим, как на них реагируют так называемые эти НКО. Видим их реакцию – соответственно, понимаем, что это им выгодно, это им невыгодно, за это им заплатили, а про это никто никогда говорить не будет, хотя это, по сути дела, в корне противоречит их каким-то юридическим уставным документам, но вместе с тем они про это никогда не заявят, потому что им это невыгодно – им за это не заплатят. Поэтому это только исключительно бизнес и ничего более. И относиться к этому нужно так. Но когда бизнес начинает работать против государства, против людей наших, то соответствующая реакция будет незамедлительна в любом государстве, в том числе и у нас. Наконец-то мы этим вопросом занялись. Мы в парламенте долго говорили о том, что иностранные эти агенты должны быть запрещены или по крайней мере обозначены, чтобы каждый, кто имеет дело с этой так называемой конторой, понимал, что эта организация, которая работает за иностранные деньги, соответственно, преследует интересы иностранного государства. Григорий Азаренок:

Как в России, статус иноагента. Сергей Клишевич:

Совершенно верно. Многие говорят: где закон, давайте быстрее. Но мы должны понимать: чтобы написать хороший закон, нужно время. Нужно учесть все моменты, чтобы не получилось шило, которые мы не сможем применить на практике и не будет оно эффективно работать. Сегодня, наверное, все сходятся во мнении, что этот закон нужен, работа над ним ведется. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят.

Григорий Азаренок:

Как это происходит? Есть организация, есть у них там какой-то офис, есть какое-то количество людей. Они там лет пять о птичках заботятся, за [гомосексуалов – прим. ред.] переживают, а когда наступает электоральная кампания, они выходят единым фронтом и пытаются смести государство. «Основную часть этой войны составляют психологи, в том числе военные психологи» Сергей Клишевич:

Это психология. Безусловно, Беларусь столкнулась с гибридной войной, и не только наша страна. Мы понимаем, что основную часть этой войны составляют психологи, в том числе военные психологи, спецслужбы психологов, задача которых – воздействовать на ум человека. И таким образом им управлять. Так вот, безусловно, работа этих организаций тоже строится на психологии, на подсознании человека. Когда человек занимается птичками, какими-то благородными делами – кошечками, собачками... И, по сути дела, получает доверие определенное такая организация у определенной части граждан. Григорий Азаренок:

И у государства в том числе. Сергей Клишевич:

Конечно же. А потом эта организация начинает, уже пользуясь каким-то определенным доверием завоеванным, говорить о политике, заявлять какими-то штампами… Понятно, по методичкам, присланным извне, делать какие-то выводы, призывать к чему-то. У человека уже, у которого выработалось в голове такое уважение определенное к этой организации, у него уважение к этой информации получается, по сути, человека обманывают. Как у рыбаков есть – надо сначала прикормить рыбку, а потом рыбка сама приплывет, и ты ее словишь. По этой технологии работают эти организации. Конечно же, они должны быть поставлены на самый жесткий контроль, на полную прозрачную основу, чтобы каждый гражданин мог видеть, откуда, что, когда и чего. И тогда, естественно, понимать. Но, слава богу, сегодня вопросы с этими организациями решаются однозначно – мы видим, в соответствии с законодательством суды принимают соответствующие решения, и я думаю, что наших граждан меньшее количество раз смогут таким образом оболванивать. Вместе с тем и Президент про это говорил, что, к сожалению, мы не очень пристально многие годы смотрели на эту проблему, очень много людей ввязалось в эту всю систему. Не просто каким-то косвенным образом.

Григорий Азаренок:

И они же к госслужащим шли. Мотолько же не выгнать было из горисполкома. «Для Америки, для всех тех, кого они спонсируют, человеческая жизнь не стоит ничего» Сергей Клишевич:

Совершенно верно. Это тысячи людей, я знаю, сколько заявок проходило через тот же наш департамент по гуманитарной деятельности с этими международными всеми проектами. Вроде благородные все цели, но по факту мы видим, куда это все пошло. Мы видим их отношение сегодня к происходящему на границе. По сути дела, та ситуация, которую мы видим, она очень выгодна сегодня Соединенным Штатам Америки, чтобы на границе происходили эти конфликты. Только, может быть, не такие мелкие, как сейчас. Желательно, чтобы это был какой-то, может быть, даже где-то вооруженный конфликт, прямое столкновение. Потому что этот запал, которым может стать наша граница с Польшей, с Литвой, он крайне необходим сегодня для Штатов, чтобы свои геополитические интересы реализовать и утворить здесь очередной, то, что у них не получилось в августе-сентябре прошлого года, конфликт локального значения. И беженцы для этого подходят очень хорошо. Поэтому мы сегодня, к сожалению, видим эти человеческие жертвы. Потому что, понятно, для Америки, для всех тех, кого они спонсируют, человеческая жизнь не стоит ничего. Мы в этом убедились, это тот расходный материал для них, которым они пытаются дестабилизировать ситуацию. Конечно же, никакие, так скажем, НКО – ни белорусские, ни там… Мы в Польше видели часть людей, которые понимают, что происходит. И не просто понимают, и действуют. Но по большей части все эти организации сегодня – «Свободы» и так далее и тому подобное – все молчат. И репортажи мы не видим на тех же польских телеканалах. Поэтому это сказочники. Григорий Азаренок:

В ближайшее время сессия парламента начинается. Какая повестка дня? Про вот этот самый ожидаемый закон мы поговорили, что еще у вас в портфелях? Какие законы депутаты рассмотрят в ближайшее время? Сергей Клишевич:

У нас достаточно много вопросов висит, в том числе касающихся экономики, – те, которые мы обсуждали. Это, безусловно, Кодекс об образовании. Наиважнейший документ, которым мы тоже будем заниматься. И мы планируем его принять на нашей осенней сессии. Документ, который коснется каждого, каждый мог и даже, думаю, до сих пор еще, если кто-то не вник, может глянуть его в социальных сетях, в интернете он есть. Это закон касательно государственных служащих наших, он тоже сегодня у нас на рассмотрении находится, будем его рассматривать на осенней сессии. Там достаточно много нововведений, в том числе и поддержка государственным служащим есть. Кто желает – может посмотреть и сегодня еще связаться с нами, с депутатами – какие-то вопросы можем подкорректировать, глянуть. Шлифовка его идет. Закон об обращении граждан тоже мы планируем рассматривать.

Григорий Азаренок:

Правильно. Любимая игрушка змагаров – закидать жалобами, самые бедные чиновники и депутаты должны на это отвечать в установленный срок, а это просто стопорит работу, мы видим, как эта карусель организована. Когда им НКО организует, отслюнячит зелененьких, очереди создаются к депутатам Сергей Клишевич:

Мы не должны допускать этого так называемого обращенческого терроризма, когда задача стоит… Каждый депутат, наверное, с этим столкнулся – в чате читаешь вечером: давайте его забросаем обращениями. Григорий Азаренок:

Эта группа граждан даже не знает, кто у них депутат, но «давайте забросаем». Сергей Клишевич:

Совершенно верно, они никогда и обращаться ни по какому вопросу не будут. Каждую неделю, раз в две недели у нас в Минске, в округах – кто в регионах работает – по две недели, месяц люди находятся в округах, работают. Ни разу никто никогда не придет ни с каким вопросом. Но когда стоит задача… Григорий Азаренок:

Да, им из Польши, из Литвы напишут текст петиции.