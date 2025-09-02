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Федеральный апелляционный суд отменил пошлины Трампа

02 сентября 2025 05:58
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Апелляционный суд США заблокировал попытку Дональда Трампа использовать чрезвычайное положение для введения масштабных налогов на импорт почти из всех стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федеральный апелляционный суд отменил пошлины Трампа-2

Вердикт стал ощутимым ударом по торговой политике администрации Белого дома, которая дестабилизировала мировые финансовые рынки. Правительство утверждает, что в случае отмены пошлин Трампа ему, возможно, придется вернуть часть уже собранных платежей, что нанесет ощутимый удар по казне США.

# США # политика США

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