«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин

Новости Беларуси. Писанка – пасхальное яйцо с нанесенным орнаментом-рисунком в традиционной культуре славянских народов. Одна из разновидностей практики крашения и декорирования. В необычном музее пасхальной писанки в городском поселке Сопоцкин собрано более 500 яиц, разукрашенных различными способами, большинство – в соответствии с местными традициями, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Фирменная краска готовится из ржавых гвоздей, коры ольхи и дуба, уксуса. Также необходимы для росписи воск и специальный писак – деревянная палочка с гвоздиком. Технология изготовления сопоцкинских писанок включена в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как элемент нематериального культурного наследия.