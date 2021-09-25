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«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин

25 сентября 2021 18:06
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Новости Беларуси. Писанка – пасхальное яйцо с нанесенным орнаментом-рисунком в традиционной культуре славянских народов. Одна из разновидностей практики крашения и декорирования. В необычном музее пасхальной писанки в городском поселке Сопоцкин собрано более 500 яиц, разукрашенных различными способами, большинство – в соответствии с местными традициями, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Фирменная краска готовится из ржавых гвоздей, коры ольхи и дуба, уксуса. Также необходимы для росписи воск и специальный писак – деревянная палочка с гвоздиком. Технология изготовления сопоцкинских писанок включена в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как элемент нематериального культурного наследия.

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-1

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-3

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-5

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-7

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-9

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-11

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-13

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-15

«Хотелось повторить все эти узоры». Показываем уникальный белорусский Музей писанки в городском посёлке Сопоцкин-17

Катя:
Я смотрела, и у меня чесались руки. Хотелось повторить все эти узоры, научиться. Ведь внешне – ничего сложного, но это пока не попробуешь поработать с этими хрупкими скорлупками.

Подробнее в видеоматериале

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# Музеи # Культура # Фотофакт

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