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В Пакистане экстренно эвакуировали около 800 тыс. человек из затопленных регионов

02 сентября 2025 05:59
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В Пакистане экстренно эвакуировали около 800 тысяч человек из затопленных регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане экстренно эвакуировали около 800 тыс. человек из затопленных регионов-2

С начала сезона дождей общее число жертв по стране превысило 850. Пострадавших от наводнений и оползней более двух миллионов. В медпунктах временных убежищ люди могут получить необходимую помощь. Синоптики предупреждают о новых ливнях в ближайшие дни, возможно расширение зон затопления.

# Наводнение

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