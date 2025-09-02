В Пакистане экстренно эвакуировали около 800 тыс. человек из затопленных регионов

В Пакистане экстренно эвакуировали около 800 тысяч человек из затопленных регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала сезона дождей общее число жертв по стране превысило 850. Пострадавших от наводнений и оползней более двух миллионов. В медпунктах временных убежищ люди могут получить необходимую помощь. Синоптики предупреждают о новых ливнях в ближайшие дни, возможно расширение зон затопления.