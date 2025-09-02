Республиканская неделя дополнительного образования началась в Беларуси

Творчество и возможности без границ – неделя дополнительного образования начинается сегодня, 2 сентября, в Беларуси. Мероприятия продолжатся по 7 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детей, родителей и педагогов ждут квесты и мастер-классы, эксперименты, интеллект-карты. Участникам расскажут о разных направлениях творчества, в том числе о художественном, научно-техническом, спортивном, экологическом, патриотическом. Среди главных событий недели – день открытых дверей с экскурсиями и научными опытами в Республиканском центре экологии и краеведения.

Запланировано посещение Поста №1 города-героя Минска и возложение цветов к Вечному огню, экскурсия в историко-патриотический центр «Шаг в историю», презентация проекта «Школьный медиацентр», выставка, посвященная пионерскому и комсомольскому движению, презентация книги «Помним, гордимся, чтим!» Во всех учреждениях дополнительного образования в течение недели организована запись в объединения по интересам.