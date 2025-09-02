III Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум стартует в Витебске

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

У нас выстроены очень многогранные, многоуровневые отношения с Узбекистаном, которые затрагивают практически все сферы нашего взаимодействия. Конечно, мы делаем упор на экономику, на развитие, укрепление и расширение двусторонних торгов и экономических связей. И здесь я бы выделил, конечно, наше сотрудничество в области промышленной кооперации, которая успешно развивается и имеет значительный потенциал для дальнейшего наращивания. Наше сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, наше взаимодействие в области здравоохранения и фармакологии, которое тоже успешно развивается.

Пленарное заседание III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума пройдет 3 сентября. Во время первого такого мероприятия подписано 15 контрактов на 29 миллионов долларов. На втором форуме заключено 18 контрактов на 44 миллиона долларов. Сегодня, по предварительным оценкам, суммарный размер предстоящих договоренностей уже превышает прошлогодний уровень.